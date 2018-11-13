搶搭台北旅展順風車 永豐棧住宿券下殺2.9折起

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搶搭「2018台北國際旅展」順風車，台中多家飯店搶先推出線上旅展搶客！其中，永豐棧酒店自11/15起，在永豐棧官網同步銷售超值住宿券，還可享有風尚西餐廳、阿利海鮮、穎火鍋通用餐券加購價999元／1張，官網24小時不打烊、先搶先贏！

兼具住宿、餐食、生活會館等多元服務的永豐棧酒店，多年來形塑出獨樹一幟的城市度假時尚。趁著台北旅展將於11/23起登場，永豐棧搶先推出超值住宿券，例如「豪華雙人房」促銷價只要2,899元、下殺2.9折；最夯親子房型「溫馨闔家客房」，獨家首賣雙人升等4人房，體驗價3.4折、只要3,699元（含2客早餐）。

此外，麻吉揪團4人入住激省專案，含4客早餐，下殺4.6折、只要4,999元，凡於1、2（2019/2/5～2019/2/7除外）、3、9月入住者，還可加碼享有加價500元升等「溫馨闔家套房」，滿額再加贈餐飲抵用券。

為搶攻歲末年終尾牙、聚餐的商機，永豐棧酒店線上旅展，1樓風尚西餐廳平日午、晚餐推出價值1,276元的「雙人樂活沙拉吧」；穎火鍋餐廳於晚餐時段推出平假日適用、價值1,319元的「雙人咋舌套餐」；主打海鮮產地直送的阿利海鮮餐廳，更獨家推出「人氣熱炒20選5」，最高價值2,046元，現場加點活物享85折優惠，平日午餐再贈開胃菜2碟。

永豐棧表示，線上旅展期間，上述3家餐廳之餐券均一價，每張1,099元，買10張再送1張；凡是搭配住宿券加購超人氣餐券，再享每張999元優惠價（三餐廳通用券）。

此外，嚮往永豐棧後壁湖畔的遊客，有福了！永豐棧線上旅展獨家推出「山海生態套房」住宿券、「海景闔家閣樓套房」住宿券，旅展期間加贈晚餐（依房型人數）！

(工商 )

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