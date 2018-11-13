「罵得沸沸揚揚之後呢？」吳音寧臉書再談休市惹眾怒

2018年11月13日 09:34 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

北農發行的這期《農產運銷報導》探討了「休市」的主題。(擷圖自吳音寧臉書)

北農總經理吳音寧除了日前幫彰化溪洲鄉表哥黃盛祿站台，這段時間未有太多發言，但昨天她藉由北農刊物主動談起休市問題，引起外界關注。吳音寧選擇在月底投票前出聲，網友解讀，她又出來幫韓總助選了，有人則批她到現在還死不認錯在硬拗。

「還記得今年三月，休市的新聞，罵得沸沸揚揚嗎？但⋯⋯之後呢？」吳音寧昨(12)日在臉書提到，到底果菜批發市場的休市日，是如何訂定而成？歷經什麼樣的歷史演進？當產地農民，和消費地承銷人，立場及看法不同時，怎麼辦？

吳音寧說，她一直認為，唯有在事實基礎之上，台灣才有討論公共政策的空間。因此這期《農產運銷報導》探討了「休市」的主題，邀民眾一起來理解。

這本北農發行的《農產運銷報導》，由吳音寧掛名總編輯，本期除了介紹日本休市的狀況，新港農會陳銘仁主任也用一問一答方式，呈現他對休市的看法，而吳音寧本人也接受訪問。

對於休市的探討，熟悉果菜市場拍賣的網友指出，「不要拿日本市場的休市資料在為自己辯解，日本150個重要市場並沒有完全同步休市，日本還有完全拍賣機制，台灣卻有殘貨的問題！」此外，日本有訂貨三重機制，台灣只有貨去拍賣市場看價錢，賣方承擔完全被宰風險！

另外，有多位網友也留言批評吳音寧，「農運時『罵得沸沸揚揚、』但⋯⋯之後呢？」，台灣農業生態有變嗎？」、「之後呢？繼續看著250高級實習生繼續領高薪！民怨沸騰到最高點！」、「死不認錯，硬拗到底。」、「去歐洲考察結果拿日本為例，果然是很單純的人，做事都不規劃的」、「北農只是過水，休市後一堆菜堆著爛，最後倒霉種菜的」、「吳要討論休市，為何不討論北農收益來自菜價成交額百分比？」、「真不愧是『韓國瑜的最佳助選員』！」

(中時電子報)