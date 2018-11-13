「罵得沸沸揚揚之後呢？」吳音寧臉書再談休市惹眾怒

吳音寧在臉書上談休市問題，引起外界關注。 (資料照片 杜宜諳攝)

友善列印
中時電子報
/綜合報導
北農發行的這期《農產運銷報導》探討了「休市」的主題。(擷圖自吳音寧臉書)

北農總經理吳音寧除了日前幫彰化溪洲鄉表哥黃盛祿站台，這段時間未有太多發言，但昨天她藉由北農刊物主動談起休市問題，引起外界關注。吳音寧選擇在月底投票前出聲，網友解讀，她又出來幫韓總助選了，有人則批她到現在還死不認錯在硬拗。

「還記得今年三月，休市的新聞，罵得沸沸揚揚嗎？但⋯⋯之後呢？」吳音寧昨(12)日在臉書提到，到底果菜批發市場的休市日，是如何訂定而成？歷經什麼樣的歷史演進？當產地農民，和消費地承銷人，立場及看法不同時，怎麼辦？

吳音寧說，她一直認為，唯有在事實基礎之上，台灣才有討論公共政策的空間。因此這期《農產運銷報導》探討了「休市」的主題，邀民眾一起來理解。

這本北農發行的《農產運銷報導》，由吳音寧掛名總編輯，本期除了介紹日本休市的狀況，新港農會陳銘仁主任也用一問一答方式，呈現他對休市的看法，而吳音寧本人也接受訪問。

對於休市的探討，熟悉果菜市場拍賣的網友指出，「不要拿日本市場的休市資料在為自己辯解，日本150個重要市場並沒有完全同步休市，日本還有完全拍賣機制，台灣卻有殘貨的問題！」此外，日本有訂貨三重機制，台灣只有貨去拍賣市場看價錢，賣方承擔完全被宰風險！

另外，有多位網友也留言批評吳音寧，「農運時『罵得沸沸揚揚、』但⋯⋯之後呢？」，台灣農業生態有變嗎？」、「之後呢？繼續看著250高級實習生繼續領高薪！民怨沸騰到最高點！」、「死不認錯，硬拗到底。」、「去歐洲考察結果拿日本為例，果然是很單純的人，做事都不規劃的」、「北農只是過水，休市後一堆菜堆著爛，最後倒霉種菜的」、「吳要討論休市，為何不討論北農收益來自菜價成交額百分比？」、「真不愧是『韓國瑜的最佳助選員』！」

(中時電子報)

文章來源：吳音寧臉書

去中去到失心瘋？羅智強嗆：怎不… 富宇基金會捐贈豐原社宅「好鄰安…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。