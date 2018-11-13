高雄》親綠智庫民調：逾五成欣賞韓國瑜 兩成綠支持者欣賞他

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（資料照,林宏聰攝）

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旺報

親綠智庫台灣民意基金會13日公布民調，其中在國民黨高雄市長候選人韓國瑜現象方面，有逾五成（五成五）對韓欣賞，三成不欣賞，民調分析認為，意味韓國瑜已成為一個受歡迎的全國性政治人物，對民進黨候選人陳其邁已構成真實且嚴重的威脅。在政黨認同方面，他獲得八成八國民黨認同者的欣賞，四成七中性選民的欣賞，民進黨認同者欣賞韓國瑜的有兩成左右。

民調分析顯示，受訪者中，23.8%對韓非常欣賞、31.4%還算欣賞，14.8%不太欣賞，15.6%一點也不欣賞，14.6%沒意見、不知道、拒答。

民調進一步分析顯示，他同時獲得男性與女性選民過半數以上的欣賞；省籍方面，他獲得多數河洛、客家與外省族群的欣賞，尤其外省族群有六成六的人基本上欣賞他，河洛人中也有五成二的的人欣賞他，客家人則介乎兩者之間；在政黨認同方面，他獲得八成八國民黨認同者的欣賞，四成七中性選民的欣賞，民進黨認同者欣賞韓國瑜的有兩成左右；在行政區域方面，除了在台南市沒有過半的人欣賞，在台南市以外所有的縣市都有過半數選民的欣賞，包括高雄市在內。

該民調由台灣民意基金會主辦，山水民意公司執行，訪問全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶抽樣，系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，訪問時間本月7、8日，有效樣本1084人，在95%信心水準下正負2.98個百分點。

(旺報 )

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