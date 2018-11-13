高雄》民調過半數欣賞韓國瑜 對陳其邁構成嚴重威脅

台灣人對韓國瑜的態度（圖由台灣民意基金會提供）

友善列印
工商

台灣民意基金會今天公布最新民調，20歲以上台灣成年人中，有5成5的人基本上欣賞韓國瑜，3成不欣賞。基金會董事長游盈隆表示，這意味著韓國瑜已經成為一個受歡迎的全國性政治人物，對民進黨及其提名的市長候選人陳其邁而言，確實構成一個真實且嚴重的威脅。

財團法人台灣民意基金會今天上午在台大校友會館召開「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調發表會，由游盈隆教授主持並主講，會中邀請開南大學教授張正修、前考試院保訓會委員陳淞山、及世新大學性別研究所教授陳宜倩出席與談。

有關韓國瑜現象，游盈隆指出，我們問：「國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜最近走紅。一般說來，您欣不欣賞韓國瑜這個人？」

結果發現：23.8%非常欣賞，31.4%還算欣賞，14.8%不太欣賞，15.6%一點也不欣賞，14.6%沒意見、不知道、拒答。換句話說，在二十歲以上台灣成年人中，有五成五的人基本上欣賞韓國瑜，三成不欣賞。他說，這意味著韓國瑜已經成為一個受歡迎的全國性政治人物。

游盈隆進一步分析，從性別方面來看，韓國瑜同時獲得男性與女性選民過半數以上的欣賞，尤其在男性選民方面更明顯；在年齡方面，他獲得60歲以下選民多數的欣賞，65歲以上選民對他相對較有保留。

在省籍族群方面，他獲得多數河洛、客家和外省族群的欣賞，尤其外省族群中有六成六的人基本上欣賞他，而河洛人中也有五成二的欣賞他，客家人則介乎兩者之間。

從教育背景方面，他主要獲得高中高職及以上教育程度選民的欣賞；在職業背景方面，除了農民略有保留外，他獲得所有其他職業背景選民多數的欣賞。

此外，在政黨認同方面，他獲得八成八國民黨認同者的欣賞，中性選民則有四成七欣賞韓國瑜，連民進黨認同者欣賞韓國瑜的也有兩成左右。

從行政區域方面來看，韓國瑜除了台南市沒有過半的人欣賞外，在台南市以外所有的縣市都有過半數選民的欣賞，包括高雄市在內。

(工商 )

高雄》親綠智庫民調：逾五成欣賞… 桃園》政見辯論 朱梅雪拿藻礁水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。