高雄》民調過半數欣賞韓國瑜 對陳其邁構成嚴重威脅

2018年11月13日 10:33 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天公布最新民調，20歲以上台灣成年人中，有5成5的人基本上欣賞韓國瑜，3成不欣賞。基金會董事長游盈隆表示，這意味著韓國瑜已經成為一個受歡迎的全國性政治人物，對民進黨及其提名的市長候選人陳其邁而言，確實構成一個真實且嚴重的威脅。

財團法人台灣民意基金會今天上午在台大校友會館召開「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調發表會，由游盈隆教授主持並主講，會中邀請開南大學教授張正修、前考試院保訓會委員陳淞山、及世新大學性別研究所教授陳宜倩出席與談。

有關韓國瑜現象，游盈隆指出，我們問：「國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜最近走紅。一般說來，您欣不欣賞韓國瑜這個人？」

結果發現：23.8%非常欣賞，31.4%還算欣賞，14.8%不太欣賞，15.6%一點也不欣賞，14.6%沒意見、不知道、拒答。換句話說，在二十歲以上台灣成年人中，有五成五的人基本上欣賞韓國瑜，三成不欣賞。他說，這意味著韓國瑜已經成為一個受歡迎的全國性政治人物。

游盈隆進一步分析，從性別方面來看，韓國瑜同時獲得男性與女性選民過半數以上的欣賞，尤其在男性選民方面更明顯；在年齡方面，他獲得60歲以下選民多數的欣賞，65歲以上選民對他相對較有保留。

在省籍族群方面，他獲得多數河洛、客家和外省族群的欣賞，尤其外省族群中有六成六的人基本上欣賞他，而河洛人中也有五成二的欣賞他，客家人則介乎兩者之間。

從教育背景方面，他主要獲得高中高職及以上教育程度選民的欣賞；在職業背景方面，除了農民略有保留外，他獲得所有其他職業背景選民多數的欣賞。

此外，在政黨認同方面，他獲得八成八國民黨認同者的欣賞，中性選民則有四成七欣賞韓國瑜，連民進黨認同者欣賞韓國瑜的也有兩成左右。

從行政區域方面來看，韓國瑜除了台南市沒有過半的人欣賞外，在台南市以外所有的縣市都有過半數選民的欣賞，包括高雄市在內。

(工商 )