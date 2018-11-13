桃園》政見辯論 朱梅雪拿藻礁水要鄭文燦喝

2018年11月13日 10:02 中時 甘嘉雯

鄭文燦號次五號也抽到發言第五個順序。（甘嘉雯攝）

朱梅雪頭戴工人帽參發政見發表會。（甘嘉雯攝）

陳學聖抱怨塞車，差一點沒趕上電視政見發表會。（甘嘉雯攝）

桃園市五位市長候選人參加政見發表會。（甘嘉雯攝）

桃園市選委會13日舉行電視政見發表會，朱梅雪、楊麗環、吳富彤及市長鄭文燦均準時抵達會場並拍完照，但國民黨市長候選人陳學聖卻在由主持人代抽後，直到關門前4分鐘才抵達，還抱怨「塞車」，直說若他當選市長，第一件要改善的事就是交通；抽到第5個發言順序的鄭文燦，卻意外走錯到3號陳學聖的位置，經旁人提醒才換位；過程中朱梅雪竟引用藻礁遭汙染附近的水，還拿給鄭文燦也要他喝。

華航企業工會祕書長朱梅雪跟他的號次一樣抽到第一號，而無黨參選的楊麗環抽到二號，國民黨陳學聖為主持人代抽到三號，四號為吳富彤，五號為鄭文燦，也與他的號次相同。

鄭文燦有備而來，準備了厚厚一疊資料及背板，他說有需要就會使用，並且吃了喉糖，問他韓國瑜12日晚間襲桃，鄭說「你沒發現群眾喊的是韓國瑜當選，而非陳學聖嗎？」他一點都不擔心選情。

朱梅雪則是準備了工人帽上場，包括藻礁、民進黨執政、桃園客運勞基、是否為阻擋前縣長吳志揚不參選的原因，另外，也提出勞工權益不能交換等問題問鄭文燦，他也要挑戰大老闆，不屈服無薪假等問題，他說鄭文燦若不解決，跟國民黨政府有什麼不一樣，桃園不用政黨，缺少的就是「正義」，另外他竟然準備觀音藻礁的水，他說鹹鹹的，還把這杯水拿到鄭文燦面前，要他喝。

楊麗環為第二個發言人，她說當一個市長要有誠信、大是大非，鄭所講出來的只是在騙選票，大家不得已情況下又投票，誠信與大是大非是很重要的，不要出賣人民，犧牲人民的權益，她說9月26日鄭對媒體說是採取辯論的形式，但今天卻不是這樣的，觀塘保護區也是一樣跳票，對桃園關心什麼事？對桃園做什麼事？桃園工業城等邀鄭文燦辯論還不理不採，但鄭提出的三支箭及前瞻計畫，現在只是假動工零動工，看不到大的進展及規畫，另外把土地交給亞矽公司；若她當市長一定要把經濟轉型，讓桃園成為研發中心，帶動桃園國際機場所在

陳學聖指出，他一開始感謝鄉親昨晚與他和韓國瑜度過激情一晚，11月24日要給民進黨一個教訓，是要改變台灣，一個城市要有未來就是政治人物要有誠信，若只有招商就是會很多貪汙的事情發生，他要問鄭文燦，三立以26.63億買下味全埔心牧場，這麼買賣有沒有介入？喬事情，包括土地的買賣，要打造台灣的影視基地，質問2006年你為何會下台？就是要喬台視的買賣，若這件事在美國日本，就是非常大的醜聞，另小檜溪的土地有太多喬的影子；另外也質問鄭喬掉太多人的健康，深澳下也是被喬掉，把汙染塞到桃園人的嘴裡，他說朱梅雪講的話他百分百認同。

吳富彤說他參選的目的就是要照顧桃園市民，發展經濟，衰退30年，原因就是兩大黨國民黨陳學聖亂源及小英民進黨。

針對四位候選人提問，鄭文燦第一輪並未正面回答，僅闡述自己的政見，他說大家在4年前用有溫度的選票選出市長，要把壓力、誘惑等都放掉，選舉是一件喜事，不是抹黑，他說可以幫故鄉做事是一種幸福，他一天當三天用，可以看到無聲的改變及建設，四年來創造選舉及建設的奇蹟，人口一年增加四萬多人，產業工作增加，北漂南漂的人都選擇桃園，這是桃園的實力，機捷通車道運量提升，鐵路地下化也動工，堅定往前走，綠捷爭取10年也進入桃園交通轉型時代，也是市民的時代，過去沒有ubike，也沒有社會住宅，下水道12個系統也往前走，桃園正在展現目標，市立美術館下午也要進行先期工程的動工，桃園會展中心等都獲得中央的支持，要建設不要吵架。

(中時 )