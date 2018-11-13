富宇基金會捐贈豐原社宅「好鄰安康店」冷氣機 響應共好生活

伊甸社會福利基金會台中區區長李瓊瑤（左） 致贈富宇慈善基金會執行長張宇承感謝狀。（盧金足攝）

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「愛的共餐」邀請豐原社會住宅住戶及「好鄰安康店」的服務對象參與，吸引不少年輕家長帶著孩子前來參加。（盧金足攝）
台中豐原安康段社會住宅是全市首處、也是蔡英文總統上任後全國最早完工的社會住宅。（盧金足攝）

台中市政府大力推動社會住宅，顛覆傳統國宅格局，結合社福資源推動「共好」理念，讓空間更宜居；富宇慈善基金會以行動支持公益，今夏捐贈伊甸基金會豐原社會住宅「好鄰安康店」冷氣機，陪伴居民度過燠熱的酷暑，參與「愛的共餐」社區活動，市府盼結合公共藝術、青年創業、智慧管理

、綠建築等多元理念，重新賦予居住溫度，建構社區關係鏈結脈絡。

台中市豐原安康段社會住宅今年開放入住，是台中首座社會住宅，其中由伊甸基金會成立的「好鄰安康店」今年開幕，涵蓋全年齡層的服務面向廣泛，從社區民眾輔具租借、長者食堂、社區共餐、圖書室，到兒童親子相關活動、兒少課後照顧班，以及社會福利面的社會福利諮詢、關懷訪視等。

富宇慈善基金會執行長張宇承表示，「好鄰安康店」不只服務單一族群，希望富宇的一份心意，可以為辛苦的志工和好鄰安康店的朋友們，提供更加舒適的環境。

這次「愛的共餐」，邀請豐原社會住宅住戶及「好鄰安康店

」的服務對象參與，吸引不少年輕家長帶著孩子前來參加，富宇慈善基金會執行長張宇承及富宇慈善基金會秘書長周燕槿也挽起袖子，製作壽司與鬆餅與參與者共享。

伊甸社會福利基金會台中區區長李瓊瑤說，「好鄰安康店」不少硬體設備都來自企業捐贈，感謝富宇慈善基金會的善舉，期待透過基金會的拋磚引玉，邀請更多企業響應公益，用行動實踐企業社會責任。

(中時 )

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