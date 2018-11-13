執政黨嚴重衝擊！最新民調：政黨版圖藍35.4％ 綠23.5％

2018年11月13日 10:26 工商 崔慈悌

台灣民意基金會今天針對台灣人的政黨認同公布最新民調，藍綠分布已呈23.5%綠，35.4%藍，36%是中性或獨立選民。藍比綠多了12個百分點，國民黨反彈回到2012年的水平，民進黨嚴重倒退到2008年以前的水平。基金會董事長游盈隆認為，這無異傳達了一個清楚的訊息，執政的民進黨將遭受嚴重的衝擊。

台灣民意基金會今天上午在台大校友會館召開「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調發表會，游盈隆表示，我們問：「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」

結果發現：5.2%強烈民進黨，18.3%溫和民進黨，36%中性選民，26.7%溫和國民黨，8.7%強烈國民黨，5.1%不知道、拒答。換言之，最新民意顯示，台灣藍綠勢力的分布，大體上是23.5%綠，35.4%藍，36%是中性或獨立選民。

游盈隆指出，簡單的說，以全國為範圍的調查結果顯示，目前藍比綠多了12個百分點，或者說，國民黨認同者已經從谷底反彈回到2012年的水平，而民進黨認同者則嚴重萎縮到2008年以前的水平。根據政治科學的理論與實務經驗，政黨認同的丕變將產生非常顯著的政治後果，尤其在2018地方選舉前夕。

深入的分析顯示，目前不分性別、年齡、省籍族群、教育程度、職業背景、宗教信仰或行政區域，國民黨認同者大體上都遠遠超過民進黨認同者。

他說，這種認同急遽翻轉的現象只有一種可能，就是已沈睡多時的舊時代國民黨認同者已幾乎全面甦醒，同時，許多原民進黨認同者因對蔡英文所領導的民進黨當局失望、不滿而逐漸冷漠疏離所致。

游盈隆從四個方面進一步分析：

一、民進黨方面，在過去兩年半中大起大落，最高是2016年6月的51.6%，然後隨著政局演變，形勢的推移，好景不常，民進黨認同一路下滑，雖然中間有小的起落，但到現在只剩23.5%，到了歷史的新低點。

二、國民黨方面，自2016年5月最低點16.6%開始，國民黨認同者，和民進黨認同者比，呈現相對低迷但穩定的狀態，而最高點是2017年10月，也只有25.2%，目前扶搖直上，急速飆升到35.4%，創下近兩年半的最高紀錄。

三、中性選民或獨立選民方面，在過去兩年中，也呈現了相當大的高低起伏，最低是2016年6月的27%，最高是2018年7月的現在49.6%，達歷史的新高點，現在則是36%，很可能是受到國民黨認同者全面甦醒的影響。

四、政黨認同是影響選民投票行為的最重要因素之一，2018年11月台灣地方大選前夕出現巨大的政黨認同翻轉現象，無異傳達了一個清楚的訊息，執政的民進黨將遭受嚴重的衝擊。

(工商 )