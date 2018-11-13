親綠智庫：蔡賴滿意度新低 政黨認同23.5％綠、35.4％藍

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旺報

親綠智庫台灣民意基金會13日公布「2018台灣公投與地方選舉」民調，基金會董事長游盈隆指出，包含總統聲望、內閣施政滿意度，以及政黨感情三項，民進黨都創下新低，對民進黨認同度更可能是近20年來最低。

總統聲望方面，對於蔡總統處理國家大事的方式，4.7%非常贊同、23.8%還算贊同、28%不太贊同、26.2%一點也不贊同、17.3%沒意見、不知道或拒答，約有兩成九的人基本上贊同蔡總統處理國家大事的方式，創下上任以來聲望最低的紀錄。

賴內閣施政表現上，對其整體施政表現，5.4%非常滿意、33.5%還算滿意、26.7%不太滿意、20.1%非常不滿意、14.2%沒意見、不知道或拒答。是賴內閣上台以來最不滿意的時候。

對各政黨的政黨感情上，以感情溫度計來測量，對民進黨反感（49度以下）為40.5%、沒感覺（50度）為29.3%、好感（51度以上）為26.4%，3.7%不知道，平均溫度為43.22；國民黨方面，27.7%反感、41.9%沒感覺、26.3%好感、4.1%不知道，平均溫度為47.78。

政黨認同上，對於國民黨與民進黨的理念和主張認同哪個接近，強烈民進黨為5.2%、18.3%溫和民進黨、36%中性、26.7%溫和國民黨、8.7%強烈國民黨。大體上是23.5%綠、35.4%藍。

該民調由台灣民意基金會主辦，山水民意公司執行，訪問全國20歲以上成年人，以全國住宅電話用戶抽樣，系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣，訪問時間本月7、8日，有效樣本1084人，在95%信心水準下正負2.98個百分點。

(旺報 )

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