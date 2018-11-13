台北》選情緊繃 柯P自稱「史上最弱競選團隊」

尋求連任的台北市長柯文哲（右）13日赴西寧市場掃街拜票，柯文哲逐攤握著攤商的手，爭取支持。（劉宗龍攝）

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尋求連任的台北市長柯文哲（右二）13日赴西寧市場掃街拜票，熱情的攤商送菜頭、鳳梨等吉祥物給柯文哲，祝福柯文哲順利當選。（劉宗龍攝）
尋求連任的台北市長柯文哲（右）13日赴西寧市場掃街拜票，柯文哲逐攤握著攤商的手，爭取支持。（劉宗龍攝）
台北市長柯文哲今早安排3場市場掃街拜票，圖為他到萬華區東三水市場逐一向攤商請托。（張潼攝）

台北市長柯文哲連任之路現波瀾，近日數份民調都顯示，國民黨候選人丁守中與他的差距逐漸拉近至誤差範圍內。繼日前受訪時坦言自己無黨無派「沒陸軍」，柯今早又說，「選舉還是有技術，老實講我們團隊叫做『史上最弱團隊』！」直言自己靠個人魅力打選戰，鎂光燈都在單一候選人身上，要去扛超過50％的勝敗責任，「很吃力！」

柯文哲今早受訪時談到2014、2016、2018年三次選舉時「選民板塊移動」的問題，媒體詢問他，最近競選團隊狀況頻傳，是否也讓他感受到支持者的板塊移動？柯文哲笑說，選舉還是有技術，老實講我們團隊叫做史上最弱團隊，只海選來幾個小朋友。

他說，一開始設定就是事情做好（就可以打選戰），但有時這還是台大醫生的傲慢，想說台大醫院從來不用做廣告，病人都很多，但後來發現，那是累積到100年才有那個信用，我們這種當做4年的不能拿台大醫院當範例。

既然競選團隊弱，光靠個人魅力打選戰是否很吃力？柯文哲直言，當然吃力啊，不是專業競選團隊的話，鎂光燈都打在單一候選人身上，他要去扛超過50％勝敗責任。

不過，柯文哲也說，不會後悔，當年世大運他也從頭到尾毛毛的，畢竟開閉幕導演都35歲以下、「台灣製」，他也是挫得要死，但是等到真的煙火打上去，「我們活在世界上還是要有理想，常常有時為了安全係數不敢創新，但我態度是年輕人雖沒有老到經驗，但給機會試試看嘛！」柯最後信心喊話說，選戰還有10天，不要緊張，我們會最大發揮。

(中時 )

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