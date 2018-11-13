水稻的營養品 含矽資材助農藥減量、增產一成

2018年11月13日 10:30 中時 游昇俯

不同的含矽資材。（台中農改場提供）

莖螟蟲致水稻產生白穗。（台中農改場提供）

給水稻補充營養品！農委會台中區農業改良場應用二氧化矽、矽酸鈣及炭化稻殼等含矽資材，於稻田整地前或水稻插秧初期施用，讓水稻吸收，可強化莖桿、葉片組織硬度，有效阻止病菌侵入及害蟲取食，估計每期稻作可減少農藥噴灑次數一次，達到農藥減量的好處，並有助增加10%的水稻產量。

水稻是國內種植面積最廣的作物，但生長期間常遭逢稻熱病、紋枯病、白葉枯病、莖螟蟲及飛蝨類等多種病蟲危害，農民噴施化學藥劑，卻可能衍伸環境汙染、食品安全等疑慮。

台中農改場副研究員廖君達表示，矽是地球上除了氧之外第二大元素，佔地球27%，但土壤中的矽會因為作物吸收及作物植體移出田間而減少；將含矽資材施用於田間，讓水稻吸收蓄積於莖桿及葉片等部位，可強化植體組織硬度，阻擋病菌及害蟲。他說，矽「取之大地、回歸大地」，含矽資材不會對土壤產生毒害。

台中農改場估計，田間施用含矽資材每公頃約400公斤，可降低葉稻熱病19%、紋枯病22%、白葉枯病66%、莖螟蟲65%及飛蝨類75%的危害。廖君達說，稻作慣行農法每期作會噴灑農藥3至4次，使用含矽資材，可免去水稻生長50至60天「分櫱盛期」所噴施的那次農藥，仍能達到防治病蟲的功效。

台中農改場表示，含矽資材除可強化水稻對多種病蟲的抵抗力，還可增加約10%的水稻產量並提升品質，後續將持續於稻米產銷契作集團產區及農會契作農戶等示範推廣。

(中時 )