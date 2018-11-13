縣市長選舉民調 藍獲3成4支持 贏綠近1成

2018台灣人的投票傾向：六都市長及16縣市部分

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2018台灣人的投票傾向：6都及16縣市議員部分

台灣民意基金會今天公布最新民調，在6都和16縣市行政首長方面，現任4都9縣市的民進黨只獲得2成4選民明確支持，4年前只獲1都5縣的國民黨則獲得3成4選民支持，支持無黨籍候選人的也有1成5，基金會董事長游盈隆表示，目前整個局勢發展對執政的民進黨相當不利。

台灣民意基金會今天上午在台大校友會館召開「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調發表會，由游盈隆教授主持並主講，會中邀請開南大學教授張正修、前考試院保訓會委員陳淞山、及世新大學性別研究所教授陳宜倩出席與談。

針對選民的投票傾向，游盈隆表示，我們問：「如果明天投票，在您選區行政首長（六都市長和16個縣市長）部分，您會投給哪一黨候選人？民進黨、國民黨、其他政黨、或無黨籍？」

結果發現：24.2%民眾會投民進黨，33.9%國民黨，14.9%無黨籍，17.9%還不確定，9.1%不知道、其他、拒答。換句話說，在選前半個多月，國民黨所獲支持度比民進黨多了9.7個百分點，支持無黨籍候選人的也有1成5。

在6都及16縣市議員方面，游盈隆表示，我們問：「如果明天投票，在您選區議員（六都市議員和16個縣市議員）部分，您會投給哪一黨候選人？民進黨、國民黨、其他政黨、或無黨籍？」

結果發現：18.5%民進黨，29.2%國民黨，19.5%無黨籍候選人，2.2%時代力量，22.5%還不確定，8.2%其他小黨、不知道、拒答。

換句話說，在選前半個多月的時候，在6都及16縣市議員部分，在野的國民黨暫時領先執政的民進黨約11個百分點，甚至連無黨籍候選人所獲得的支持都比民進黨多1個百分點。

游盈隆指出，這充分顯示此次地方選舉民進黨氣勢很弱，縣市議員席次可能大量流失，如果選戰最後階段無法力圖振作的話。

(工商 )

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