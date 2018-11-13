新北》文大宿舍案監察院糾正北市府 侯友宜怒批東廠

2018年11月13日 10:41 中時 葉書宏

國民黨新北市長候選人侯友宜13日上午9時許到永和區勵行街市場掃街拜票。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜13日上午9時許到永和區勵行街市場掃街拜票。（葉書宏攝）

文化大學宿舍案遭監察院糾正台北市政府，對此，國民黨新北市長候選人侯友宜今（13日）表示，監察院在選舉前短短時間公布、時機非常敏感，怎麼會在這時間做這樣的動作，大家自己去判斷，侯也怒批，選前拿出來炒作就是「東廠」。

選戰進入倒數階段，侯友宜13日回防永和票倉，由立委林德福、市議員陳鴻源、連斐璠陪同到永和區勵行街市場、溪洲公有市場掃街拜票，有支持者送上菜頭、蔥預祝當選，也有支持者要求合照，侯大方回應與民眾玩自拍。

針對文化大學租用大群館作為學生宿舍引發爭議，監察院糾正台北市政府，侯友宜表示，財政部怎麼規定就怎麼繳稅，一切依據財政部規定，所以沒有欠稅，「這輩子20多年來，規規矩矩合法繳稅，沒有欠過稅。」

媒體追問將大群館拆成99個門牌是否有逃稅之嫌，侯友宜回應，6月已經講得很清楚，選前又拿出來炒作就是東廠。

侯友宜表示，最後階段不要用奧步抹黑，民進黨到最後關鍵時刻，從以往過去觀察奧步抹黑都會出來，核心的價值，正步對奧步，選民都很清楚，包含對手的奧步，市民的眼睛要睜亮一點，

另外，侯友宜提到，一直有運動習慣，體力沒有問題，站2至3個小時沒有問題，12日下午又到瑞平雙貢車隊掃街3個多小時，平時會利用健身器材運動、跑步，他透露，補充體力的方式就是喝水，喝水最好！

(中時 )

國民黨新北市長候選人侯友宜13日上午9時許到永和區勵行街市場掃街拜票。（葉書宏攝）

國民黨新北市長候選人侯友宜13日上午9時許到永和區勵行街市場掃街拜票。（葉書宏攝）