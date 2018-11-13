不是殺人罪! 北市飆車競速撞死3人 2駕駛依公共危險致死罪起訴

2018年11月13日 10:36 中時 陳志賢

謝亞軒(中)11日無照駕駛租來的黑色轎車，與另名友人，在北市公車專用道競速，害死無辜3條人命。(報系資照)

21歲嫌犯謝亞軒及其22歲友人黃佑呈2人，今年10月11日晚間無照又在北市南京東路公車專用道飆車競速，造成無辜3人枉死，警方以殺人等罪嫌將2人送辦，台北地檢署今偵結，依刑法公共危險罪章中的妨害公眾往來安全致人於死罪起訴2人，將來法院判刑最輕7年徒刑起跳，最重可判無期徒刑。

警方調查，謝亞軒10月11日傍晚5時許，無照駕駛租來的黑色轎車，與駕白色車輛的黃佑呈，在北市南京東路4段違規行駛公車專用道競速時，車輛突然失控，高速衝向人行道，將在路邊回收紙箱的黃姓夫妻及大樓謝姓保全撞飛，3人當場失去生命跡象，經送醫急救後，仍告不治。

警方調查，謝男今年5月因酒駕公共危險，駕照遭到吊銷。10日下午，他和另名友人剛從附近一家輪胎行修車離開，開車跟在友人車子後方，違規行駛在內側公車專用道競速，在過了北寧路口後，謝男車子突然失控，往右衝向人行道。

當時66歲黃姓男子及其64歲妻子，正好將小貨車停在路邊，下車收取紙類回收物，與大樓64歲謝姓保全皆來不及閃避，就慘遭撞擊，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。

據了解，謝到案時否認飆車，但警方根據監視器畫面及後方行車紀錄器畫面，發現2車車速至少70公里以上，因公車專用道縮減，謝為閃進車陣中，失控釀禍。

警方認為2嫌是在意識清醒的狀況下，竟不顧他人死活，在尖峰時刻在公車專用道高速競飆以致發生事故，所以依不確定故意殺人罪送辦，另因尚有證人未經訊問，車輛狀況認定等事證尚未蒐證完全，檢方一度2人聲押禁見，但法官裁定2人以15萬、10萬交保。謝因繳不出保證金遭羈押。

檢方認為2人不構成殺人罪，依妨害公眾往來安全致人於死罪起訴2人。將來法院判刑最輕7年，最重可判處無期徒刑。

(中時 )