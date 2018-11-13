台北》丁守中批綠靠國寶「救經濟、救觀光、救選情」

台北》丁守中批綠靠國寶「救經濟、救觀光、救選情」
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旺報
、中時電子報／

台北故宮傳出擬閉館整建三年，並配合把故宮文物南遷到嘉義南院展示，國民黨台北市長候選人丁守中13日痛批，民進黨為了救選舉，不惜冒著國寶搬遷風險，打算故宮閉館整建三年，配合把故宮文物南遷到嘉義南院展示，明目張膽地拿著國寶助選，看看對民進黨選情有沒有些微助益。

丁守中批評，民進黨每天滿口瞎話、幹話，老說要「去中國化」，有些人一副不惜把國寶送回北京故宮的樣子，結果最後還是要靠故宮國寶救經濟、救觀光、救選情，不但悲哀，更等於在蔡英文臉上打上了三耳光。

他指出，首先，民進黨一天到晚瞎搞課綱去中國化、故宮去中國化，搞到大家雞犬不寧。最後證明，這些都只是政治的假動作。連民進黨都承認，要救選情、救觀光、救經濟，故宮真國寶最有效。國寶背後積累的中國文化與歷史餘韻，誰也否定不了。

其次，民進黨一天到晚想盡辦法硬掰國際觀光客沒有減少，陸客影響不大，還稱南進政策吸引來的觀光客消費力有多高，故宮南院潛力有多強；結果證明，全是胡扯，民進黨對救觀光根本束手無策，最後還是只能冒著搬遷的高風險，把歪腦筋動到國寶身上。

第三，國寶搬遷保存，何等專業的大事，居然由陳明文和蔡易餘這兩個業餘到不行、和文化八竿子打不著的立法委員來評估、促成？再者，為了救南院，故宮北院就要閉關三年？這種信口開河的決策品質，大概比中學生高明不到哪裡去吧？

丁守中強調，全世界這麼多頂級博物館，都是分層、分區域維修，哪有閉館三年的道理。我相信，一如馬西屏先生在臉書的呼籲，故宮展品，是台灣的驕傲，屬於文化藝術，屬於全民所有。故宮，不是政治工具、不是意識型態籌碼、不是一黨的禁臠、更不能成為大選的肉票。

(旺報 )

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