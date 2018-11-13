高雄》台灣民意基金會調查 喜歡「中年潦倒」的韓國瑜超過五成五

2018年11月13日 10:42 中時 曾薏蘋

財團法人台灣民意基金會今公布「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調；民調也特別針對「韓國瑜現象」調查，基金會董事長游盈隆表示，20歲以上台灣成年人中，有五成五的人欣賞韓國瑜，意味著韓國瑜已經成為一個受歡迎的全國性政治人物；「一個中年潦倒失意參選高市長，是非常奇特的現象」。

游盈隆認為，韓國瑜目前代表國民黨參選高雄市長，對在高雄執政長達二、三十年的民進黨及其提名的市長候選人陳其邁而言，構成一個真實且嚴重的威脅。

這次的民調中，關於2018台灣選民的投票傾向，還包括調查「韓國瑜現象」；被問到「國民黨籍高雄市長候選人韓國瑜最近走紅。一般說來，您欣不欣賞韓國瑜這個人？」有23.8%非常欣賞，31.4%還算欣賞，14.8%不太欣賞，15.6%一點也不欣賞，14.6%沒意見、不知道、拒答。換句話說，在20歲以上台灣成年人中，有五成五的人基本上欣賞韓國瑜，三成不欣賞。

在台灣人對韓國瑜的態度進一步的分析顯示發現；性別上，韓同時獲得男性與女性選民過半數以上的欣賞，尤其在男性為57.9%，女性52.5%；年齡上，他獲得60歲以下選民多數的欣賞，65歲以上選民對他相對較有保留。

在省籍族群上，韓獲得多數河洛、客家和外省族群的欣賞，尤其外省族群中有66.4%的人欣賞他，河洛人中也有52.3%的欣賞他，客家人則介乎兩者間。

在教育背景方面，韓主要獲得高中高職及以上教育程度選民的欣賞；職業背景上，除了農民略有保留外，他獲得所有其他職業背景選民多數的欣賞；此外，在政黨認同上，韓獲得八成八國民黨認同者的欣賞，四成七中性選民的欣賞，民進黨認同者欣賞韓國瑜的有兩成左右。在行政區域上，韓國瑜除了台南市沒有過半的人欣賞外，在台南市以外所有的縣市都有過半數選民的欣賞，包括高雄市在內。

游盈隆表示，「一個政治上獲得全國過半數以上欣賞，代表他是受歡迎」，特別是韓國瑜幾乎是突然間出現，引起這麼大注意，並贏得掌聲，是很奇特現象，當時他做台北市長柯文哲欣賞度時，但當時剛辦完世大運，柯高到六成八，韓國瑜什麼都沒做，卻是五成五，真是非常奇特。

(中時 )