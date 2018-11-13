連喝10天綠豆沙 業務員血糖飆到300

2018年11月13日 10:31 中時 林欣儀

患有糖尿病史、但血糖控制相當好的46歲曾姓業務員，今年夏天狂熱愛上綠豆沙，每天都要來一杯濃郁香甜的綠豆沙才感覺過癮，連續喝了10天後，竟出現皮膚發癢、抓破皮情況，到醫院回診才知血糖指數狂飆至307、糖化血色素達11％，嚇得他直說要「戒律豆沙」。

烏日林新醫院新陳代謝科醫師林瑋涵指出，曾姓業務員3年前發現罹患糖尿病，確診後開始控制飲食、用藥並定期回診，3年來血糖控制情況相當好，但9月間他再度回診追蹤，檢查竟發現飯前血糖指數飆高至307，看到報告感到無法相信。

曾男告訴醫師，自己一直在注意血糖，從發現罹患糖尿病後即不再喝飲料、吃水果時也會注意分量與糖分，無法置信血糖狂飆到307。經抽絲剝繭，醫師發現曾男認為綠豆沙是很健康的飲品，今年入夏後愛上綠豆沙、幾乎天天都要喝一杯，才導致血糖飆高。

林瑋涵表示，綠豆、紅豆都是高澱粉食物，而綠豆沙在製作過程中為提升其風味，通常會添加糖水，可能嚴重影響糖尿病患者的血糖指數，此外，芋頭、番薯、馬鈴薯及山藥等食物澱粉含量也高，包括綠豆湯、綠豆沙、芋圓冰、地瓜片或是薯條都會導致血糖狂飆。

曾男看到自己的血糖指數後，嚇得決定要戒綠豆沙，並經一周規律用藥、控制飲食後，血糖指數降至130、糖化血色素低於7％，連皮膚也不再常常發癢。烏日林新醫院指出，每年11月14日是世界糖尿病日，呼籲患者定期接受「尿液微量白蛋白」及「眼底」檢查，避免糖尿病惡化。

(中時 )