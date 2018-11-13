雲林》張麗善、李進勇公辦政見錄影火力全開互攻

張麗善發表時抨擊每次選舉，她家每一個人都被謾罵，這不是正直、基督徒縣長所應為的。（周麗蘭攝）

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李進勇回擊，雲林縣還有一個「地表最強的派系」是雲林最大侮辱。（周麗蘭攝）

雲林縣長選舉13日舉行公辦政見發表會錄影，張麗善、李進勇火力全開，第一位發言的張麗善酸李進勇既然要從善如流，不如讓本人做縣長，每到選舉她家就被醜化，一點也不正直；發言排序第二的李進勇回擊張榮味任內借貸180多億元、林內焚化爐選址不當官商勾結，張麗善不用替哥哥解釋嗎？

張麗善表示，四年前她提出國二女生免費施打子宮頸疫苗、重陽敬老金加倍發2000元，李進勇都追隨她的政見，今年她提出雲林縣應建農業冷鏈物流園區，李進勇才說要在虎尾設，後來又改口要在西螺設。

張麗善說，水井規費問題不是李進勇不收，是她帶頭抗爭後才不收，如果她當選縣長，不必透過修法，雲林縣政府也會比照彰化、嘉義、高雄不收費。

她話鋒一轉說，很多老人家說民進黨忠厚古意就像大孫一樣要疼愛，但是寵豬掀灶寵子不孝，每到選舉，她家人就如被株連九族，每一個都被謾罵，這是正直、基督徒縣長所應為的嗎，胞兄張榮味已去坐黑牢，這樣還不夠嗎？

接續發言的李進勇開門見山說，水井規費議題是這次選舉的最騙局，政府已經不收費，李進勇也是唯一一個親自對蔡英文總建議水井規費不應收的縣長，統張麗善仍在嚇農民。

李進勇炮火全開說，張麗善指責雲林縣又窮又髒，她的胞兄張榮味擔任縣長時借貸187億元，使雲林縣財政窮困，他接任時已達借貸上限49.87％。他引進綠能產業真正翻轉雲林產業結構，但「你哥哥引進台塑」。

李進勇說，雲林縣垃圾之所以無法處理是因為焚化爐無法用，無法用原因是選址不當官商勾結，致使雲林縣政府賠30多億元，張麗善不用替哥哥道歉嗎？

李進勇結語說，雲林縣還有一個「地表最強的派系」，這是最大侮辱，天下為公，不能家天下，不能被派系、家族政治綁架。

(中時 )

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