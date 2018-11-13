故宮北院閉館3年 黃創夏暗酸小野：「文化人」怎消音了？

2018年11月13日 10:32 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國立故宮博物院（故宮北院）預計在2020年起封館3年，並將國寶遷至故宮南院展覽，此為故宮開館以來首次，遭質疑將衝擊觀光與財務。對此，資深媒體人黃創夏發文暗酸日前參與競選影片力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁的台北市長柯文哲競選總幹事小野，並表示「文化人」怎麼消音了？「難道，替特定候選人輔選與推薦，對這些『文化人』來說，『政治』更重要！」

故宮博物院北院預計在民國109年起閉館3年，並將部分國寶南遷至故宮南院置放並展覽。故宮院長陳其南表示，整修期間文物將遷到南院展出，南院北院都是故宮，對故宮來講，沒有閉館的問題。 至於會不會影響到觀光，陳其南分析，故宮人潮四分之三都是外國觀光客，「只要事前配套措施做好，觀光客不會在乎故宮在哪裡，一趟高鐵一個多小時也就到了嘉義，這不是大問題」。

然而，日前小野表態挺陳其邁引發爭議，並曾在受訪時指出，影片是一群文化人一起做，想談的是高雄的電影電視等。小野說當初做這件事情很簡單，二、三十年來關心台灣電影電視文化、文化創意產業和生態，有群朋友都關心這個，偶而選舉時會幫忙打選戰，「我是非常相信朋友的，這次為什麼會做，就是因為那群朋友找我就一起做，所以我一直覺得這件事出發點很簡單」。

黃創夏稍早在臉書發文諷刺小野，並表示奇怪了，「文化人」怎麼消音了？他說故宮北院要封館三年，茲事體大，很多人都不以為然，傲視天下的「文化人」卻沒有聲音？「難道，替特定候選人輔選與推薦，對這些『文化人』來說，『政治』更重要！」

(中時電子報)