涉賄嘉市副議長郭明賓返國現身議會 將出面說明

2018年11月13日 10:45 中時 呂妍庭

被指控涉賄的嘉義市副議長郭明賓已回國，13日上午到議會報告。（呂妍庭攝）

因郭明賓暫時拒絕受訪，副議長室人員一度用手阻擋記者鏡頭拍攝。（呂妍庭攝）

嘉義市副議長郭明賓日前遭嘉義地檢署指涉入現金買票賄選，競選總部、住家等處所10日遭搜索，但當時郭明賓已出境到大陸，檢方還透過管道向他喊話，籲主動到案說明。郭明賓12日深夜返國，今13日上午現身議會，面對記者詢問，表示待議會結束就會對外說明。

以無黨籍爭取連任的郭明賓6日前往大陸，檢方10日找不到人，之後陸續發出拘票、傳票，但郭都未到案，12日市議會定期會開議首日，郭未出席也沒請假，檢方評估郭明賓如一周內未到案，不排除發布通緝，今凌晨傳出郭搭乘華航班機從上海浦東飛回台灣，至上午10點左右，郭明賓已現身議會並簽到，表示要統一對外說明。

嘉市定期會12日起開議至12月11日閉幕，根據地方制度法第51條規定，縣市議員除現行犯、通緝犯，在會期內，非經議會同意，不得逮捕或拘禁，且在此期間，民代也有正當理由不接受傳喚、偵訊及審理，即所謂「保護傘」，檢調得知郭明賓已返國，今將傳喚約談他到案。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊指出，據檢察官掌握的證據，郭明賓透過樁腳以每票1000元向選民買票，目前郭所涉賄選案有3件，其中2名樁腳被收押，郭涉有重嫌，已將他列嫌疑人。而截至昨為止，已有18人因賄選被收押，包括一名市議員候選人。

(中時 )