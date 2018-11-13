高雄》稱韓國瑜「男版洪秀柱」孫大千點名3綠票房毒藥

資深媒體人鄭弘儀。(本報系資料照)

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中時電子報
/ 綜合報導

資深媒體人鄭弘儀昨(12)日在民進黨高雄市長候選人陳其邁旗山造勢場上，稱國民黨高雄市長候選人韓國瑜是「男版洪秀柱」，前國民黨立委孫大千今(13)日在臉書諷刺，明明是一群「票房毒藥」，卻自以為是「民族救星」，「豬隊友們」這樣趴趴走、碎碎念，是嫌陳其邁的選票真的太多了嗎？

孫大千在臉書發文暗指，是誰留給高雄3000億債務？還有大街上那5000多個坑洞？今天陳其邁選得這麼辛苦，不就是因為前市長們做得太爛了嗎？

其次，陳建仁副總統難道忘記了，在823水災時，當南部鄉親的家園還泡在水裡，陳建仁可是攜家帶眷的在金門回憶往事，足足玩好玩滿了三天，他怎麼還有臉面對南部的鄉親父老呢？他的力挺還真的會有人買單嗎？

再來，名主持人鄭弘儀過去這些年，為每一位民進黨高雄市長背書保證過，結果他們交出來一張這麼兩光的成績單，高雄鄉親還要繼續相信他這一次的推薦嗎？

孫大千說「不知道陳其邁有沒有想過，也許不要陳菊、不要陳建仁、不要鄭弘儀，就是他自己一個人站在台上來面對高雄市民作報告，做請託，選情恐怕都會比現在好很多」。

對於鄭弘儀聲稱，「韓國瑜當選，搞不好我們會被他賣掉」，有網友回應「賣台的不是韓國瑜，是這些沒有良心的政治投機客」、「現在還操弄意識形態，可笑可悲」、「韓國瑜是男版洪秀柱？perfect！那我更喜歡他了！」

(中時電子報)

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文章來源：孫大千臉書

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