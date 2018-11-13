高雄》沒聽過就落伍了!韓國瑜十大火熱金句 第一竟是它

2018年11月13日 10:40 中時電子報 戴安瑋

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。(圖／本報資料照)

DailyView網路溫度計今公布韓國瑜最受歡迎及網友討論最多的十大金句。翻攝DailyView網路溫度計

被對手陣營抹黑為菜販、黑道的國民黨高雄市長候選人韓國瑜，自參選後刮起炫風，全台風迷，DailyView網路溫度計今公布韓國瑜最受歡迎及網友討論最多的十大金句，其中「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」直搗高雄人的心，網路聲量（討論）最多，獲得第一名。DailyView網路溫度計表示，不管韓國瑜的這十大金句網友反應如何，還沒聽過真的就落伍了。

DailyView網路溫度計是透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出韓國瑜最受討論的十大金句，並表示，韓流來勢洶洶，韓國瑜以賣菜販形象深植人心，舉手投足超接地氣，說話直白簡單易懂，已被網友推為有說話魅力的政治人物。

韓國瑜的十大金句中，第一名至第十名依序如下:「高雄又老又窮，各行各業蕭條的不得了」、「一萬個工作機會，我就以身相許，晚上跟你睡覺」、「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」、「擁有了一碗滷肉飯與一瓶礦泉水的信心」、「民進黨沒有為高雄年輕人找到一條回家的道路」、「蓋愛情摩天輪上去做愛做的事」、「我希望陳其邁委員趕快政治斷奶」、「禿頭的不怕別人拔毛，放馬過來」、「禿子跟著月亮走」及「讓台北去弄政治，讓高雄來拚經濟」。

DailyView網路溫度計表示，韓國瑜在國民黨黨內初選勝出後的記者會上，向高雄鄉親喊話，直言民進黨在高雄執政20年，「只留下又老又窮，各行各業蕭條的不得了」，高雄鄉親已經不欠民進黨了。一席話直搗高雄人的心，讓不少在地人感嘆經濟蕭條「很有感」，也成為他最耳熟能享的金句，獲得第一名。

韓國瑜金句第二名是惹出「陪睡說」的那一席話，在「姊妹挺韓國瑜」成立大會上，韓脫口說出「給高雄一萬個工作機會，我就以身相許，晚上陪你睡覺」，儘管事後補充是喝茶聊天要大家別誤會，不過還是引起外界批評不尊重女性，成為討論焦點。

第三名金句則是韓國瑜大打經濟牌，再再打入高雄人的心，尤其推出由創作歌手張殿昀製作的Rap《讓高雄發大財》「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」一語道破高雄困境，堪稱是十四字箴言，支持者琅琅上口，連前民進黨立委林濁水都直言，如果陳其邁無法破解這個神話，可能真的就輸了。

至於第四名、第五句、第六句及第十名金句，都是為高雄打拚、承諾會給高雄幸福、要北漂的孩子回家、發展觀光等為主軸，深深打動高雄人的心；第七名金句則是要對手陳其邁趕快政治斷奶，第8名金名則是正式向民進黨挑戰，要對手儘管放馬過來，對著他一個人攻擊就好，他心中大無畏，但不要傷害侯友宜、盧秀燕。

DailyView網路溫度計表示，2018大選進入最後關頭衝刺階段，選戰氣氛從南到北瀰漫全台，最受關注的莫過於高雄市國民黨候選人韓國瑜對上民進黨候選人陳其邁這一局，究竟是執政20年的民進黨繼續站穩深耕，或是「韓流」真能撼動港都，大家都在等著看。

(中時電子報)