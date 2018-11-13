蔡英文上任以來聲望創最低紀錄 游盈隆：此刻民怨最強大

2018年11月13日 10:47 工商 崔慈悌

蔡英文總統聲望趨勢圖

台灣民意基金會今天公布最新民調，2成9的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，5成4的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多約26個百分點，創下蔡英文上任以來聲望最低紀錄。基金會董事長游盈隆表示，這顯示此刻正是民怨最強最大的時刻。

游盈隆表示，關於總統聲望，我們問：「蔡英文總統上任已經兩年半，您贊同或不贊同她處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」

結果顯示：4.7%非常贊同，23.8%還算贊同，28%不太贊同，26.2%一點也不贊同，17.3%沒意見、不知道或拒答。換言之，最新民意顯示，2018年11月，在二十歲以上的台灣人中，有約兩成九的人基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，五成四的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多約26個百分點，創下蔡英文總統2016上任以來聲望最低的紀錄。

另一方面，強烈不贊同的人有二成六，強烈贊同的人只有不到百分之五，都是空前的紀錄。

他說，和九月相比，贊同蔡總統處理國家大事方式的人減少2.7個百分點，不贊同的人基本上不變，維持在五成四左右。這項發現顯示，蔡英文總統整體聲望在過去兩個月持續下降，從原先還維持在3成出頭的聲望，明顯下跌到三成以下，這是蔡英文總統就職以來聲望空前最低的時刻。

在過去兩個月中，蔡總統除了處理日常國政事務外，比較多的心力和時間是用在全台六都與縣市首長輔選，為政策與政績辯護，試圖挽回民心，爭取民眾支持，因此媒體曝光次數相對較多。

不過游盈隆表示，從全國性民調結果看來，對總統個人聲望或中央執政表現並沒有明顯拉抬效果，民意支持度甚至還持續下滑。從在地緣政治方面來看，包括民進黨傳統大票倉雲嘉南和高屏澎在內，台澎金馬各地不贊同蔡總統領導國家方式的人都已遠超過贊同的人。

他說，此刻蔡英文總統的聲望是她自2016年5月上任以來最低的時刻，只有28.5%贊同她領導國家的方式；同時，不贊同她領導國家方式的人比贊同的人高出26個百分點，表示此刻正是民怨最強最大的時刻。

從另一方面看，游盈隆認為，自去年11月開始到現在已整整一年的蔡英文總統「第二次執政困境」持續存在，並有進一步擴大惡化的跡象，如果不積極面對，有效解決，蔡總統的領導威信將繼續被腐蝕。

(工商 )