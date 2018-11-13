誆政治獻金贊助選舉　芭樂票詐騙全台近千萬元

三重一名廖姓男子以「芭樂票」向多家廠商、業者訂購總近千萬元商品詐騙大發選舉財，直到店家回頭聯繫不上人，才驚覺遭詐，警方懷疑背後有集團操作，將擴大偵辦。（高彥哲翻攝）

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高彥哲

六都市長大選投票日接近，竟有不肖人士利用選舉名義詐騙大發選舉財。三重一名廖姓男子以購買商品代替政治獻金為由，用「芭樂票」向多家廠商、業者訂購總近千萬元的鋼材、機油、紅酒、糕餅等商品，直到店家發現支票有問題，回頭找人也聯繫不上，才驚覺遭詐騙集團找上門；警方統計至少12名店家受害，正積極查緝這群「選舉大盜」。

警方調查，廖姓犯嫌於8月間加入綽號「阿標」男子的詐騙集團，該詐騙集團利用信用良好但未經營之公司的人頭擔任老闆，並招納廖姓犯嫌等人分別擔任業務經理及會計，於三重區重新路及光復路分別租賃辦公室及倉庫，取得銀行信任獲取支票後，再由廖男上網尋找可使用支票支付款項的店家進行詐騙，並製作假名片取信被害廠商訂購商品。

警方表示，犯嫌鎖定年底九合一大選，利用送禮、政治獻金、做公益等名義，開出芭樂票向冷氣空調，銅管、紅酒、糕餅、汽車機油等業者訂購大批商品，商交貨後隨即由綽號「阿標」男子轉手獲利，而被害廠商雖然收取支票前有先向銀行照確認，經銀行確認信用良好後始收取支票，但怎麼樣也想不到該公司僅為空頭公司，受害店家在遭詐後，回頭找尋該公司卻發現早已人去樓空。

警方表示，接獲民眾報案後隨即組成專案小組，並報請新北地檢署指揮偵辦，多日跟監埋伏鎖定一名廖姓犯嫌行蹤，於12日晚上7時許持拘票將廖男拘提到案，並持續追捕背後操作集團，六都市長大選在即，警方判斷其犯案手法恐遍布全台灣，全案並擴大追查相關涉案人身分。

(中時 )

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