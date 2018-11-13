影》加薩衝突再起！以軍遭300枚火箭彈襲擊 攔截近1／5

以軍發動大規模空襲，轟炸位於加薩的哈馬斯阿克薩電視台所在地。(圖/美聯社)

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中時電子報

加薩地帶近日又不平靜，以色列和巴勒斯坦武裝部隊之間再度掀起新一波的衝突。以色列聲稱周一遭到300枚火箭彈瘋狂襲擊，其中60枚飛彈被鐵穹反火箭系統(Iron Dome)攔截。但仍造成1名以色列軍官不幸喪生，以及7名巴勒斯坦人死亡。

根據以色列《國土報》(HAARETZ)報導，以色列國防軍日前在加薩地區遭到連環多起空襲，巴勒斯坦武裝組織狂射大約300枚火箭彈，其中60枚被以軍的鐵穹防禦系統成功攔截。

以軍發動大規模空襲，轟炸位於加薩的哈馬斯阿克薩電視台所在地。(圖/美聯社)

以色列國防軍出動多輛戰機、攻擊直升機和戰車嚴厲反擊，他們鎖定70多個哈馬斯(Hamas)和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(Islamic Jihad)的軍事目標，發動猛攻。攻擊目標包括3條軍事地道、多處軍營、觀察哨所、武器製造廠和發射地點等。

在這次攻擊中，以軍聲稱他們還轟炸了哈馬斯專門散播新聞、傳遞最新資訊的官方媒體阿克薩電視台(Al-Aqsa TV)。以色列國防軍發言人澄清說，該電視台專門散佈反對以色列公民的煽動言論，經常播放和演示各種平民和士兵之間互相攻擊的方式。

以色列國防軍聲稱，在空襲中有1名41歲的以色列軍官被殺，另有1名士兵受到輕傷。此外，至少還有7名巴勒斯坦人被殺，其中包括哈馬斯軍隊的1名指揮官。而哈馬斯方面也坦承，6名傷亡者都是其組織成員。

(中時電子報)

文章來源：Some 300 Rockets Launched From Gaza as Israeli Killed in South; IDF Strikes Strip

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