台灣民意基金會調查 游盈隆：民進黨四個歷史新低恐衝擊選情

2018年11月13日 11:11 中時 曾薏蘋

財團法人台灣民意基金會今公布「2018台灣公投與地方選舉」全國性民調；民調顯示，蔡英文總統聲望第一次低於三成、不滿意賴內閣表現四成七的人不滿意、是賴內閣上任以來人民最不滿意時、台灣人對民進黨的感情低於五成、台灣人對民進黨的認同23.5%，倒退到2008年以前。基金會董事長游盈隆表示，民進黨四個歷史新低，恐衝擊選情。

游盈隆指出，蔡英文總統聲望民調顯示，2018年11月，在二十歲以上的台灣人中，有約兩成九的人贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，五成四的人不贊同，不贊同的人比贊同的人多約26個百分點，創下蔡英文總統2016上任以來聲望最低的紀錄；強烈不贊同的人有二成六，強烈贊同的人只有不到百分之五，都是空前的紀錄。

在賴清德內閣的施政表現，20歲以上台灣成年人中，有三成九的人滿意賴內閣的表現，有四成七的人不滿意。不滿意的人比滿意的人多8個百分點，這是賴內閣上任以來人民最不滿意的時候，顯示賴內閣不但不再是民意寵兒，而且已失去多數民意的肯定和支持。

台灣人對民進黨的感情溫度，台灣成年人中有40.5%對民進黨的感覺低於50度，也就是說有四成的台灣成年人對民進黨基本上冷、反感、不喜歡或討厭；29.3%對民進黨的感覺是50度，基本上沒有感覺，沒有喜歡或討厭；26.4%對民進黨的感覺高於50度，也就是說，兩成六的台灣成年人對民進黨基本上是熱、好感、喜歡。整體來講，台灣人對今日完全執政的民進黨的感情溫度是43.22度，遠低於50度，「這是一個冷颼颼的溫度，一個強烈的警訊」。

台灣人對國民黨的感情溫度，台灣成年人中有27.7%對國民黨的感覺低於50度，也就是說有二成八的台灣成年人對國民黨基本上冷、反感、不喜歡或討厭；41.9%對國民黨的感覺是50度，基本上沒有感覺，沒有喜歡或討厭；26.3%對國民黨的感覺高於50度，也就是說，兩成六的台灣成年人對國民黨基本上是熱、好感、喜歡。

游盈隆說，台灣人對今日在野的國民黨的感情溫度是47.78度，仍低於50度，這基本上是冷的溫度，也是一個清晰的警訊。

在台灣人的政黨認同，最新民意顯示，台灣藍綠勢力的分布，23.5%綠，35.4%藍，36%是中性或獨立選民。目前藍比綠多了12個百分點，國民黨認同者已經從谷底反彈回到2012年的水平，而民進黨認同則創下2016年五月上台以來最低的紀錄，甚至嚴重倒退到2008年以前的水平。

游盈隆說，這次是蔡英文總統第一次低於三成，和9月比蔡英文的聲望一直往下，但不讚同蔡處理國家的方式是往上升，蔡2016年有高達七成總統職務表現的贊同率，現在只剩下28.5%歷史新低，九合一選舉前夕有特別意義；不贊同蔡處理國家大事的人人多了26％，顯示對蔡不滿意非常強烈。

對於賴內閣不滿意已經比滿意多8個百分點，與今年7月比，對賴內閣施政滿意度是整體下降，不滿意往上提升；現在11月，不滿意賴的表現已經到了四成七，從全年趨勢圖來看，也是賴歷史聲望最低的時刻。

他說，3月至今，對民進黨反感增加七點三，至於國民黨，過去兩年半，穩定「低迷」，但是在選舉前夕，比較8月，選前認同已經升高35.4%，扶搖直上十個百分點，非常驚訝，異軍突起。

(中時 )