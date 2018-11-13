選前亢奮者留意！當心選舉症候群找上門

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中時
林周義

距離縣市長選舉只剩11天，因失眠、焦慮前往精神科門診的患者也增多。書田診所精神科主治醫師施佳佐表示，民眾若投注過多精力於選情，可能會產生亢奮、失眠、菸癮加劇、酒癮加劇等選舉症候群症狀，甚至對工作和人際關係產生影響。選舉症候群在憂鬱症、焦慮症患者上會顯得更為明顯。

69歲的退休公務員張先生，因本身為年金改革受害者，對執政者相當憤怒。隨著選舉到來，情緒起伏更為激烈，頻頻向家人拉票。然而政治立場不同的兒子卻不領情，雙方常有言語衝突，令妻子十分痛苦，堅持帶他就醫。

另一名患者，58歲余女士，本身患有焦慮症。因先生每晚必看政論節目，經常碎碎念，焦慮情況變本加厲。每逢先生的下班時間，就感到壓力，甚至產生心悸、胸悶、恐懼等症狀。睡眠品質也受影響，失眠、淺眠、噩夢不斷，因而就醫求助。

施佳佐表示，發現自己因選戰產生亢奮、焦慮、情緒起伏大的狀況，甚至影響日常功能如工作、人際關係時，應多加留意。察覺到不對勁時，第一步可將政論節目轉台，讓注意力緩一緩；睡前也可洗個熱水澡放鬆。大腦沒有「關機」，自然就沒辦法睡得好。

若發現自己對選舉過度投入，引發身心亢奮失調的情形，可上網查詢簡式健康表(Brief Symptom Rating Scale，BSRS-5)，進行評估，超過10分可尋求諮商協助，超過15分則應前往精神科門診就醫。施佳佐也提醒，選戰再激烈，還是得回歸正常生活，勿為了證明「我對你錯」，陷入兩極化的思維，失了家庭和諧。

(中時 )

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