台北》小野事件挑動藍綠神經 柯P：不會因有傷選票開除

2018年11月13日 11:04 中時 張潼 、 陳信翰

台北市長柯文哲13日前往萬華區三水市場掃街拜票，受到當地攤商熱烈歡迎。（陳信翰攝）

台北市長柯文哲13日前往萬華區三水市場掃街拜票，受到當地攤商熱烈歡迎。（陳信翰攝）

台北市長柯文哲近日民調被國民黨對手丁守中追上，媒體今問他原因，是否因最近有犯錯？柯表示，今早起床他思考台灣選民「板塊移動」的問題半小時，他發現藍綠常談的統獨議題都是假的，問題是這種假議題仍能明顯影響台灣政治，此次小野事件就是很典型挑動到藍綠敏感神經，造成選民板塊移動。不過，他強調自己不是政客，不會因對選票有傷就把他開除。

柯文哲表示，他曾找過以前替馬英九操盤民調專家洪永泰來上課，講「選舉的板塊論」，這個板塊論對的地方在於的確有板塊，但不對的地方是板塊會移動，2014年與2018年兩次選舉，板塊就是有相當大幅度變動。

柯文哲進一步說明，板塊移動的原因在於，台灣選舉常常民眾投給這個黨，不是因為喜歡這個黨，而是因為討厭另一個，投完後就後悔，因為兩個黨除了統獨意識形態外，其他都相同。

柯文哲直言，統獨議題籠罩台灣政壇20幾年，終究還是個假議題，因為現階段美國不可能讓台灣與大陸統一，一定會去抑制，但美國也不會讓台灣去搞台獨、激怒中國，所以變成「假統一假台獨」，不過，雖是假的，但仍明顯影響台灣政治，小野事件就是很典型的，當選站開始打到激烈時，就會挑動藍綠敏感神經。

柯文哲透露，如果他是政客，很多人也說「這（指小野事件）對選票有傷，你把他開除」，可是「我又不是政客，台灣這種板塊、藍綠敏感神經還是要一步步脫離。」

柯文哲強調，2014年選舉時他訴求要推倒藍綠高牆，其實真正要做到應該還是在這次的2018選戰。不過他也認為，其實選民的板塊移動從正面角度來看，也代表政黨在台灣執政時，要很謙卑面對人民的要求，幹不好一下子板塊就咻地移動了，在這兩次選舉中，台灣民主一步步進步，所以民主自由還是台灣的主體性。

柯最後向民眾喊話說，擁有政黨奧援的候選人，與他的選票差到5％還是有，光靠市政表現、沒有組織的獨立候選人還是蠻辛苦的，否則政黨政治不會存在2、300年，不過，他還是希望今年北市這場選舉能給台灣一個機會，真正掙脫藍綠束縛，不是說統獨不重要，但還是有藍綠以外的價值，例如清廉勤政、公平正義。

(中時 )