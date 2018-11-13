男星坦言離婚打擊太大 驚爆喝醉躺馬路等砂石車輾

小炳坦言離婚打擊太大，曾想不開，喝醉跑去躺馬路等砂石車輾過。(中時資料照片)

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中時電子報

藝人小炳(余俊賢)原先跟哥哥大炳一同在演藝圈奮鬥，然2012年大炳病逝，小炳不但事業上少了個伴，家中經濟重擔也全落在他肩上，他如今身兼多職，除了設計接案外，也參與舞台劇及對岸網路劇的演出，坦言如今藝界不景氣，以前還會挑，但現在沒得挑了」，為了生活他什麼工作都照單全收，雖然收入不穩定但還過得去，曾經最高月入十幾萬，但也曾一整個月收入掛零，然他認為演藝圈是「根」，不願割捨另謀他業。

小炳在事業方面堅持要留在演藝圈努力，至於感情，他則抱持不期不待的態度，據《聯合報》報導，今年40歲的小炳自嘲已成了中年大叔，「對我來說愛情是最不必要的東西」，但坦言離婚後其實有過曖昧對象，然因為當時女兒央央還小，不希望爸爸交女友，因此戀情告吹，如今女兒已不反對他談戀愛了，但小炳表示單身13年已經習慣，「是我自己不想了」。

回憶起第一段婚姻，小炳坦言受到很大的打擊，當時覺得老婆跑掉很丟臉，於是天天灌醉自己，還爆家裡附近經常有砂石車經過，某天他又喝醉，竟然半夜兩點跑去馬路上躺著，「想說乾脆讓砂石車輾過我，死了算了」，沒想到清醒後已是天亮，他人還好好的，回家看到女兒的睡臉，「我才發現自己很自私，怎麼可以拋下女兒想一走了之」，之後才為了女兒決心振作。

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