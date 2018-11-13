台北》一早連掃3市場 柯P又遭抗議取消重陽敬老金

2018年11月13日 11:15 中時 張潼

雖有攤商熱情迎接柯文哲，大喊凍蒜，但也遇到一名婦女向柯抗議取消重陽敬老金的政策。（張潼攝）

選戰即將進入最後倒數10天，爭取連任的台北市長柯文哲今早上就安排3場市場掃街拜票，晚上還將出席音樂會獻唱5首歌，積極搶攻選票。不過，當他要抵達萬華區東三水市場時，一名婦人隔著隨扈、記者高聲向柯抗議「還我重陽金！」這已是柯過去1周到基層拜票以來，至少第3次為取消重陽敬老金遭抗議。

柯文哲上周四開始請假拚選舉，第一場行程到中山區濱江市場拜票，就遇到有民眾高舉牌子抗議重陽敬老金遭取消；當周柯團隊「行動競選總部趴趴GO」活動到萬華區龍山寺舉辦，也有許多民眾圍著柯核心幕僚、市府顧問蔡壁如陳情。

今天一早柯陣營連續安排3場市場掃街拜票，一早先到西寧市場，接著轉往東三水市場、東門市場，卻在東三水市場外，再次遇到一名婦人抗議，大喊「柯市長還我重陽金」；被隨扈勸離後，婦人不滿地繼續對媒體抱怨，別縣市、全國都有重陽禮金，只有台北市沒有，沒有就算了，那錢用到哪裡去？她認為連老人家都不懂得尊敬，要人如何相信柯文哲可以好好治理台北市？

媒體今也詢問柯，近日到市場掃街拜票的感覺？柯文哲僅表示，「do our best」，就盡力去做，民主政治還是選民決定，他就是盡力去爭取每張選票；他也說，該去的市場、夜市、企業演講，反正每天早上7點到晚上10點，都會努力跑。

(中時 )