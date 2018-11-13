秀編隊亮傢伙 陸證實殲-20具備初步戰力

2018年11月13日 11:11 中時電子報 楊幼蘭

殲-20戰機4機編隊珠海航展首秀彈艙

2018年珠海航展11月11日落幕前， 4架殲-20戰機以壓軸的方式，打開彈艙，大秀主、副彈艙內的霹靂-15與霹靂-10E飛彈。

據《中國青年報》報導，解放軍空軍副司令員徐安祥中將指出，在中國空軍成立69周年紀念日，殲-20戰機以4機隊形通過航展上空，展現新塗裝，新編隊與新姿態，是這次航展最大的亮點之一。

他強調，這次殲-20飛行展示有兩個主要特點：第一，殲-20戰機以編隊在中國航展上展示，代表殲-20戰機已具備初步作戰能力。第二，殲-20打開彈艙，以盤旋的方式在機場上空展示，顯示殲-20已具備掛載新型中遠端，以及近距空對空飛彈的能力。

此外，徐安祥指出，解放軍空軍將按照「三步走」的規劃，逐步實現建設世界一流空軍的目標。其中第一步是到2020年時，空軍基本跨入戰略空軍的門檻，建立起以第4代裝備為骨幹、第3代裝備為主體的人民空軍力量體系、指揮體系，作戰體系與保障體系。

第2步是從2020年到2035年，中國空軍要基本形成戰略空軍的能力，力量體系將更完備，科學與合理化。第3步則是從2035年到本世紀中葉，人民空軍將和國家與國防軍隊的總目標一致，建成世界一流的戰略空軍，以支撐中華民族的偉大復興，並實現中國夢、強軍夢。

《環球時報》指出，殲-20雙機打開彈艙，首度展示了「4+2」內部載彈設計——4枚中距空對空飛彈加上2枚近距格鬥飛彈。

業內人士注意到，殲-20開、關彈艙的速度很快，這其實是重要的性能指標，因為開彈艙的瞬間，會破壞戰機的隱形性能，並對機動力產生一定影響。而艙門開關速度快，就能減少戰機暴露時間。而第5代戰機要求彈艙開艙門、發射、關艙門一氣呵成。從這次演示來看，殲-20的彈艙開閉動作乾脆，達到預期效果。

殲-20打開的彈艙顯示，主彈艙攜帶了4枚新型中距空對空飛彈，兩個側彈艙則攜帶了2枚「霹靂-10」近距格鬥飛彈。而「霹靂-10」空對空飛彈是新一代紅外成像格鬥飛彈，具有大離軸角發射能力。

分析指出，殲-20的側彈艙設計也別具一格，比F-22的設計更簡單，比較容易打造。此外，F-22的側彈艙門在飛彈發射全過程中無法關閉，而殲-20的側彈艙將「霹靂-10」轉出艙外後，艙門可再次關閉，減少對戰機隱形效果和氣動外形的破壞。在這次飛行表演中，殲-20就展示了這個特點。

不過，殲-20的主彈艙目前只能攜帶4枚中距空對空飛彈，大致和美國F-35相當。而F-22和蘇-57都能攜帶6枚中距空對空飛彈。這主要是因為國產新型中距飛彈體積相對較大，限制了攜帶量。

而據《明報》報導，澳門國際軍事學會會長黃東指出，殲-20連續在航展中做出大載荷持續水平與垂直機動動作，整個過程中絲毫不減速，顯示機動能力超強，展示了實戰能力。不過，殲-20目前還做不出如殲-10B展現的「眼鏡蛇機動」、「落葉飄」等超機動動作。

他指出，「5年內不可能，10年內也不會形成同樣戰鬥力，因為動力未過關」。黃東說，殲-10B做到這一步用了28年，殲-20先要裝上中國自製渦扇-15「峨嵋」發動機，只有合格後，再裝上推力矢量噴管，需一步一步來。

(中時電子報)