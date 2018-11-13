高雄》得三山者得天下！ 陳清茂：攤販跟著禿子走

2018年11月13日 11:09 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

前民進黨的無黨籍高雄市議員參選人陳清茂。(取自YouTube)

年底縣市長選戰，深綠鐵票區高雄竟成為全台關注焦點，國民黨高雄市長候選人韓國瑜以一人之力和民進黨戰成五五波焦土戰，民進黨重兵回防，黑手更伸向媒體界，遭外界砲轟箝制言論自由。昨日劉寶傑復工，前民進黨的無黨籍高雄市議員參選人陳清茂也上節目繼續講述高雄選情狀況，得三山者得天下，他更笑言，現在的大造勢，都是攤販跟著禿子走！

東森電視招牌節目《關鍵時刻》傳因在節目中狂打高雄議題，使得政府對電視台高層施壓，主持人劉寶傑竟遭到被「強制休假一周」，更甚至遭箝制言論。不過昨天劉寶傑回歸後，許多網友大喊寶傑終於回來了！而之前大家關心的陳清茂也上節目繼續講述高雄選情狀況。

陳清茂向主持人劉寶傑表示，10月26日從鳳山開始，可以感受到支持者的熱情，可以看到一家大小互相看到、互相加油的那種熱情，除非跨年，否則沒有這種情形。

再來看旗山，韓國瑜所燃起的熱情也是一樣，第一旗山地方偏遠，那邊又是農業區，重點是那些攤販，人家說，禿子跟著月亮走，攤販跟著禿子走，所以發大財。那些攤販、那些夜市的那些老闆們都說很久沒有這種感覺了，所以這就是民心。

接下來就是11月14日的岡山，陳清茂表示岡山是他的故鄉，他日前回岡山走走看看，發現不用怎麼動員，就算有動員，也是比較偏遠的地區因為有些支持者想來看韓國瑜，特別是老爺爺、老奶奶，考量到安全問題，還是需要一台車載他們來回的。

而岡山這場造勢，陳清茂相信會創造捷運有史以來，除了跨年以外，最多的人潮。不過，劉寶傑表示目前韓國瑜在岡山的支持度還是落後的，對此，陳清茂表示民調一日三市，而且現在選民要選的是人，不是黨派，更要現在的執政黨好好想一下，人民要的是什麼，這才是最重要的。

(中時電子報)