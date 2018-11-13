MLB》99年來首位二刀流 大谷翔平勇奪新人王

天使隊大谷翔平榮膺美聯新人王。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

大聯盟新人王是每位球員一生只有一次的得獎機會，日本好手大谷翔平今年完成99年來無人能及的「投打二刀流」，輕鬆贏得今天公布的美聯新人王。但也因手肘韌帶撕裂傷，投球部分大谷最終僅先發10場，讓他對自己並不滿意。

「數字放一邊，我不想談數字，沒能打滿全季讓我感到失望。頂尖球員應該能夠打滿全季並且幫助球隊獲勝，這是我的目標之一，」大谷說：「當然能在來到美國的第1季拿到這個獎項，我覺得非常榮幸。展望未來，我希望以後還有更多表現比今年更好的球季。」

大谷翔平拿到25張第1名選票（全票30張），輕鬆擊敗來自洋基的兩位競爭者安杜哈（Miguel Andujar）、托雷斯（Gleyber Torres）；國聯新人王票選則更為懸殊，勇士菜鳥小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）獲得27張第1名選票。

大谷成為自1919年的貝比魯斯（Babe Ruth）以來，首位單季以投手身分出賽10場以上、還能以打者身分揮出20轟的二刀流球員。儘管最終因肘傷只投了10場，但他以DH身分出賽104場，揮出22轟與21支二壘打，大聯盟今年菜鳥只有他和阿庫尼亞能同時有20轟、10盜以上，獲獎實至名歸。

大谷也是追隨野茂英雄、佐佐木主浩、鈴木一朗，成為史上第4位贏得大聯盟新人王的日本球員，尤其上一人鈴木一朗已是17年前。不過大谷在球季結束後手肘開刀，明年只能當打者，最快後年才能重現二刀流丰采。

(中時電子報)

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