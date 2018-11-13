台中》涉賄傳聞紛飛 陳清龍：自己絕非該候選人

市議員陳清龍強調，自己絕非賄選傳聞中的候選人，對於遭池魚之殃飽受困擾。（陳淑娥攝）

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市議員陳清龍競選總部發表兩點聲明，希望檢調適時適當出面說明查賄案件。（陳淑娥攝）

選戰倒數階段格外激烈！第4選區(豐原、后里區)近日傳出疑候選人多位樁腳涉賄選遭檢調傳喚，議員陳清龍表示，這幾天多位選民至服務處詢問，對於遭池魚之殃他飽受困擾，強調自己並非坊間謠傳的候選人，希檢調查察賄選時應適時適當公開說明，以免影響選情。

陳清龍13日召開記者會自清，指近日有支持民眾聽到坊間謠傳某位市議員候選人樁腳，疑受檢調相關單位查察賄選，特地打電話到服務處查詢，甚至多位支持民眾到競選總部關心詢問，造成他相當大困擾，強調自己無涉任何賄選案，絕非坊間謠傳的候選人。

陳清龍指出，從政十餘年來都是乾乾淨淨、清清白白的守法競選，但因檢調單位在偵查不公開情況下，引起坊間謠言影射，且恐自己選情造成影響。陳清龍希望檢調應適時適當出面說明，建議查察案件速度宜更有效率，以免引發不必要的耳語，造成守法候選人的傷害。

「斧頭傷不了天空」！陳清龍呼籲支持民眾堅定信心，不要被抹黑流言所傷，打一場超越顏色的高水準選戰，同時嚴正表示，若未經查明繼續耳語造謠、抹黑者，意圖影響選情而使人不當選，勢必訴諸法律行動，以端正選風，也呼籲各候選人一起端正選風，打一場公正乾淨的選舉。

陳清龍擔任過2屆台中縣議員、2屆大台中市議員，今年尋求連任，主要政見為推動「水岸花都」，多年來為豐原葫蘆墩圳的掀蓋持續努力，第一期工程上月底完工，成為豐原熱門休憩景點，並將持續推動二、三期，另爭取豐原成為花博第二展區，可免費入場，並因應民眾需求建議也延長開放到夜間9點，讓更多市民體驗水岸花都為豐原帶來的改變。

(中時 )

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