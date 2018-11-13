NBA》林書豪前隊友右腳踝嚴重扭傷 籃網球員掩面哭泣

2018年11月13日 11:30 中時電子報 黃邱倫

華裔球星林書豪前隊友、籃網力捧之星利維特，今日在客場挑戰灰狼的時候，上半場快結束時的一次躍起防守，落地時右腳踝呈90度扭曲，而這個嚴重扭傷讓利維特倒地不起，場邊隊友看到後不忍的掩面哭泣，可見得這種傷勢有多麼的嚴重，甚至有可能影響到利維特的職業生涯。

籃網利維特嚴重受傷後場邊隊友掩面哭泣。(美聯社)

利維特是2016年選秀會首輪第20順位被溜馬挑走，然後立刻交易至籃網，菜鳥球季因傷只打了57場比賽，上賽季林書豪首戰就報銷，利維特逐漸獲得球團重用，出賽71場、10場先發，場均12.1分、3.7籃板、4.3助攻。

今夏籃網把林書豪交易至老鷹，利維特被拔擢至先發地位，至今場場先發，而利維特也牢牢把握住機會，此役之前13場比賽11場得分上雙，7場得分破20分，尤其是在11月3日與火箭之戰攻下生涯新高29分，成為重建中籃網力捧的新星。

此役第二節終了前3.7秒，灰狼球員歐柯基突破切入上籃，利維特跳起嘗試封阻，可惜不但沒能阻攔被吹了犯規，而且在落地的時候右腳踝嚴重扭傷，鏡頭重播看到利維特的腳踝嚴重扭曲，慘不忍睹，就連場邊不少隊友也掩面哭泣起來。

爆料天王沃神直接在個人推特上寫著：本季最耀眼的新星之一遭遇到右腳嚴重受傷，令人感到惋惜。

利維特本季場均19.2分、3.6籃板，是籃網表現最佳的球員，此役12投5中，留下10分、5籃板、4助攻的攻守統計數據，籃網在少了這名大將之後，本季前景堪憂。

(中時電子報)