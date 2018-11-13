週末來這嚐美味！射水果試身手、免費吃水梨

2018年11月13日 11:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

涼爽冬天，來吃美味水果，增加維他命C、礦物質增健康！韓國水梨蘋果嘉年華，11/16-18在遠百板橋中山店廣場舉行，邀大家化身「箭術高手」，來活動現場大顯身手，只要能射中大型畫板上的水梨或蘋果，就能立刻把特大尺吋、多汁又鮮甜的韓國水果帶回家。

不會射箭也沒關係，現場會開放「水梨蘋果大FUN送」、「水梨蘋果試吃推廣」、「35週年限定回饋」、有獎徵答及投壺遊戲，通通都能拿到免費的水梨或蘋果，本年度共祭出千顆韓國水果免費大請客，而且在FB、IG打卡還能參加免費韓服體驗！當天沒空來板橋的哈韓族，也可到京站時尚廣場免費品嚐，千顆韓國進口水果任意吃。

韓國水梨汁多味美，切開的水梨也宛如韓國美少女白晳的皮膚，令人忍不住想「一親芳澤」，原因是在高緯度、高海拔、空氣清新冷冽的山區栽種，11月份適逢水梨大盛產，也是硬度、甜度最顛峰的黃金時期，想吃韓國水梨正是最好的時機。

2018韓國水梨蘋果嘉年華將在遠百板橋中山店廣場舉行。（主辦單位提供）

只要來參加連續三日的2018韓國水梨蘋果嘉年華，便能在有趣的韓式遊戲體驗中認識韓國水梨、蘋果的特色與優勢，更不能錯過大規模免費試吃活動，以及道地的韓國民間小遊戲。有意免費領取韓國水果者，可先上網填單，11/14公告名單，報名成功者將可在活動日排隊領取免費水梨或蘋果。

(中時電子報)