涉賄嘉市副議長郭明賓稱去陸看病非潛逃 檢發文要逮捕他

2018年11月13日 11:51 中時 呂妍庭

嘉義市副議長郭明賓今13日現身市議會，並代議長擔全主席主持定期會。（呂妍庭攝）

郭明賓上主持台前，不忘先跟市府一級主管握手致意。（呂妍庭攝）

涉賄嘉市副議長郭明賓否認潛逃 稱赴陸接受民俗療法

(12:00更新 檢調發文要逮捕)嘉義市副議長郭明賓日前遭嘉義地檢署指涉入現金買票賄選，競選總部、住家等處所10日遭搜索，但當時郭明賓已出境到大陸，檢方還透過管道向他喊話，籲主動到案說明，郭明賓13日上午現身議會，否認他是潛逃到大陸，而是到大陸接受民俗療法，強調出國是既定行程，且一個療程5天，但得知檢調搜索的事，就馬上買機票要回來了，會欣然接受檢方調查，嘉義地檢也發函給市議會，要求議會同意逮捕或拘禁郭明賓。

因議長蕭淑麗另有行程，郭明賓接手暫代主席主持議會開議，面對媒體追問，郭表示已準備聲明稿，先讓議會順利進行，但否認潛逃，還說「講潛逃太嚴重了」，如真的潛逃，地檢署就要自己去查誰洩密了！說自己是到大陸看病，接受民俗療法，指他有在長庚醫院看病，也去署立嘉義醫院做了幾十次復建，「這些都可以查」。

郭明賓上主持台前，不忘先跟市府一級主管握手致意，還有首長以「知名度提高了」回應，讓郭顯得有些尷尬。嘉義地檢署表示，針對郭明賓涉嫌賄選部分，承辦檢察官已於昨天簽發傳票予候選人太太，今日亦以最速件發函要求市議會同意本署逮捕或拘禁郭姓候選人。

(中時 )