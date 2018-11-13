早產兒全身黴菌5天沒排尿 馬偕創全世界首例救治成功

馬偕醫院團隊今天提早為小美慶祝三歲生日。(鄭郁蓁攝)

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「當初簽病危通知已經簽到麻木了…」，下個月要滿三個月生日的「小美」，三年前剛出生時，是剛滿七個月的早產兒，體重只有1152公克，小小的身軀裡，卻全身遭到黴菌感染，黴菌球跟著血管蔓延至腎臟、心臟、眼球跟關節，尤其腎臟的腎盂和輸尿管完全被黴菌絲阻塞，導致無法產尿與排尿，送院時，肚子已經腫得跟青蛙一樣大。馬偕醫院小兒科、腎臟科等跨科團隊翻遍所有文獻報告一度無計可施，最後以逆行輸尿管導管的方式，灌入抗黴菌藥物，成功救回小美一命。治療方法全世界都前所未見，個案報告登上2018年11月的國際泌尿學期刊UROLOGY。

收治的馬偕兒童醫院新生兒資深醫師許瓊心表示，1500公克以下的早產兒因為提早離開母體，抵抗力原就較弱，而新生兒原本皮膚、呼吸道、腸道以及母親產道即存在黴菌，當放入廣效抗生素時，無論好壞的細菌一併都殺死，加上新生兒需要灌注高單位的營養，「沒有抵抗力，加上營養溫床」，可能就是導致全身性黴菌感染的原因。

全身性黴菌感染通常每一百名早產兒就會出現一例，但像腎臟、心臟瓣膜、眼球、骨頭及血液皆感染抗藥性念珠球菌的全身性黴菌感染的案例，許瓊心說，自己也是第一次見到。

馬偕兒童腎臟科主任蔡政道表示，當時黴菌球已阻塞腎盂及輸尿管，尿液出不來，抗生素就進不去，腎衰竭情況十分危急，偏偏電腦斷層導引經皮腎盂引流失敗，且早產兒若開刀切開腎臟，一半以上會引發併發症，死亡風險更高，醫護團隊一度無計可施、沒招了，所幸團隊靈光一現，決定嘗試「逆行」性輸尿導管治療，將原本用於引尿出來的導管，用逆行灌沖的方式，注射高濃度抗黴菌藥進入腎臟。

「雖然沒把握能成功，但不嘗試的話小孩就沒救了」，蔡政道坦言，用這種方式進行尿液引流並加上抗黴菌藥物灌流治療，全球相關文獻過去從來沒有用在幼兒，更何況又是極低體重早產兒身上，但是不嘗試的話小孩就沒救了，所幸方法見效，隔天就有尿液排出並恢復正常尿量，腎臟功能也逐步恢復，1個月後順利移除灌流導管。前後在新生兒加護病房及新生兒中重度病房住了233天，最後確認心臟裡2顆小小的黴菌球都已經消失了才順利出院。

小美的媽媽坦言，小美一出生就很虛弱，住在保溫箱時，發現小美的尿一天比一天少，肚子越來越大，後來轉院後，幾乎每天都在簽手術同意書、病危通知書，至少十多張以上，已經簽到麻木，如今心肝寶貝能夠恢復健康，對幾乎日夜守在病床旁、積極搶救的醫護團隊只有千萬個感激。

(中時 )

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