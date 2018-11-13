有人當選縣市長會「出賣台灣」？學者批：難道指三軍統帥無能

2018年11月13日 13:17 旺報 潘維庭

月底地方選戰情勢升溫，出現了外在軍事情勢以及外籍人士放話，希望影響選情發展招式再度登場；但軍事安全與戰略學者認為，就資訊戰角度來說，這些只能滿足本身觀感需求，或是自我安慰疏解挫折感操弄手法，其實毫無效益可言。

學者也舉例，有人向選民聲稱，某某候選人當選後，台灣就會被出賣，學者認為，要是地方首長能夠順利「出賣」台灣，「這說法是要證明總統身為三軍統帥是無能、縱容還是默許？」

中華戰略學會研究員張競指出，這波放話風潮，首先是透過媒體報導，指出美國部署三大航母戰鬥群，並且向亞太機動集中，試圖製造美國在投票期間力挺台灣印象，作為導引投票意向政治操作。

張競表示，其實這種操作方式是時空錯亂，老狗沿用1996年台海飛彈危機之舊把戲。但當時是共軍運用演習施壓，美國派艦表態，如此才讓人感覺此等過程會產生政治效應，引導選民投票意向。

但張競提醒，本次場景大不相同，不但北京對台灣地方選舉是老神在在從未置喙，台灣社會所認知到周邊軍事情勢發展，反倒是華盛頓積極表態不斷操作，因此是否會產生96年時相同效應，其實機會極度渺茫。

張競更強調，96年美國當時派艦至台海周邊表態，對於最終選舉結果產生多少加分作用，影響多少選民投票意向，在當時並未有學者進行系統性之統計分析，到底此項軍事部署對選舉本身，能夠具備何種效應。

張競更深入點破，如今時過境遷，再將老招套用，實在很難預期有任何影響可言。此因發布此種訊息，在根本上違反資訊戰講求投送資訊時，必須先評估受眾可能效應，確認兩者具備聯結關係之基本戰術原則。

至於有外籍人士刻意在此時發表文稿，大力頌揚某地建設過去幾十年來如何進步，是否亦會產生催票作用？

張競認為，不論作者本身是外交官員或是企業人士，甚至是旅居當地就學或是外僑人士，其本身生活條件與起居常態，都與真正具有投票權的升斗小民落差極大，根本無法感受到同樣民生疾苦，因此在選舉期間發表此種歌功頌德彰顯政績文稿，其實根本就是隔靴搔癢；就資訊戰標準來看，此亦屬於無效攻擊手段。

張競亦呼籲，發表選舉論述亦必須注意到其所將產生之附帶損傷，這在資訊戰中所講求之「精準打擊」來說，更是不容忽視。

比方說，是向選民聲稱某某候選人當選後，台灣就會被出賣，就是個胡亂打擊、殃及池魚典型案例。因為地方選舉所選出首長，其所掌控資源與權責，根本就比不上統帥三軍掌握國家大權的總統，假若地方首長能夠順利出賣台灣，這說法是要證明總統身為三軍統帥是無能、縱容還是默許？

張競受訪時嚴肅強調，地方選舉所有選戰攻防論述，千萬不可短視近利，只想到亂逞口舌之快，卻讓國家主政者陷入尷尬，搞到進退兩難，不知該附和此種說法，承認本身無能，還是要出來安定人心，澄清由其主政，無人可出賣台灣。

張競表示，選舉還是要看鄉親自己，引入任何外力操作都不足取。其實勝敗乃兵家常事，打開山海關之後，就不會再有當家做主空間，這個原則不論是誰，都要牢記在心。

(旺報 )