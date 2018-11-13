新北》蘇貞昌跨區挺子弟兵 狂轟侯友宜用奧步打選戰

民進黨新北市長候選人蘇貞昌受訪時表示，國民黨新北市長候選人侯友宜在文大宿舍及新莊購地案中充滿道德及法律瑕疵，根本是知法玩法。（范揚光攝）

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民進黨新北市長候選人蘇貞昌今跨區為北市議員王閔生輔選，受訪時狂轟對手侯友宜用奧步打選戰。（陳燕珩攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今跨區陪同子弟兵、台北市議員王閔生掃街，被問及國民黨候選人侯友宜文宣寫出，蘇常用抹黑方式攻擊對手，對此蘇貞昌說，昨天辯論侯才說他不口出惡言，今天就登報用奧步批評他，「這不是惡言、什麼才是惡言？」

蘇貞昌強調，打選戰以來，侯友宜嘴不離口的就是「老、老、老」，還叫他要申請老花眼鏡，罵他87（白癡），還上網重炮抨擊他30分鐘，根本是罄竹難書，他直呼，用這種奧步打選戰，國民黨是始作俑者，他才是受害者，選戰剩下10天，不知道對手還要演什麼灑狗血的劇情。

談到昨天辯論會，蘇貞昌不滿說，侯友宜不談市民關心的政見，反而一直講自己財產問題，用扭曲的方式辯解，這次選戰打下來，才知道侯那麼不堪檢驗，有那麼大的房子、土地卻不繳稅，還會用移花接木假影片攻擊他，這些選民都看得很清楚，一面照妖鏡就把侯的真面目照出來。

媒體問及，兩人民調拉近，是否感覺到對手陣營有點緊張？蘇貞昌說，如果不緊張，侯怎會本來不辯論，又突然說要辯論？他抱怨，侯出來只是做半吊子辯論，不願意接受交叉詰問，還稱只有周一上午有空，可見他傲慢又不重視市民，反觀台北和高雄辯論都辦在假日，由全國電視台轉播，新北市民只能看到半吊子辯論，都是因為侯友宜的傲慢。

(中時 )

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