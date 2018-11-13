新北》蘇貞昌跨區挺子弟兵 狂轟侯友宜用奧步打選戰

2018年11月13日 11:50 中時 陳燕珩 、 范揚光

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今跨區為北市議員王閔生輔選，受訪時狂轟對手侯友宜用奧步打選戰。（陳燕珩攝）

民進黨新北市長候選人蘇貞昌今跨區陪同子弟兵、台北市議員王閔生掃街，被問及國民黨候選人侯友宜文宣寫出，蘇常用抹黑方式攻擊對手，對此蘇貞昌說，昨天辯論侯才說他不口出惡言，今天就登報用奧步批評他，「這不是惡言、什麼才是惡言？」

蘇貞昌強調，打選戰以來，侯友宜嘴不離口的就是「老、老、老」，還叫他要申請老花眼鏡，罵他87（白癡），還上網重炮抨擊他30分鐘，根本是罄竹難書，他直呼，用這種奧步打選戰，國民黨是始作俑者，他才是受害者，選戰剩下10天，不知道對手還要演什麼灑狗血的劇情。

談到昨天辯論會，蘇貞昌不滿說，侯友宜不談市民關心的政見，反而一直講自己財產問題，用扭曲的方式辯解，這次選戰打下來，才知道侯那麼不堪檢驗，有那麼大的房子、土地卻不繳稅，還會用移花接木假影片攻擊他，這些選民都看得很清楚，一面照妖鏡就把侯的真面目照出來。

媒體問及，兩人民調拉近，是否感覺到對手陣營有點緊張？蘇貞昌說，如果不緊張，侯怎會本來不辯論，又突然說要辯論？他抱怨，侯出來只是做半吊子辯論，不願意接受交叉詰問，還稱只有周一上午有空，可見他傲慢又不重視市民，反觀台北和高雄辯論都辦在假日，由全國電視台轉播，新北市民只能看到半吊子辯論，都是因為侯友宜的傲慢。

(中時 )