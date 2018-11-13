故宮北院將閉館3年？ 院長陳其南改口：朝不閉館擴建方向走

故宮北院將閉館3年，引起軒然大波，故宮博物院長陳其南(見圖)召開記者會澄清表示，是朝不閉館擴建方向走。(擷圖自中時電子報臉書直播)

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中時電子報

故宮北院昨傳出將閉館3年整建，國寶將南漂，引起軒然大波，故宮博物院長陳其南今召開記者會澄清表示，根據行政院新故宮計畫，是朝向不閉館同時進行擴建，此計畫需空間專業工作者的協助完成。

故宮院長陳其南在記者會上表示，根據行政院核定的新故宮計畫作業，故宮北院並沒有要閉館整修這件事，不閉館同時進行整建、擴建，不過，還有很多細節、可能性，須評估、比較，最後才做決定，也要行政院批准，才能進行。他強調，故宮北院沒有要閉館，擴建也須專業空間工作者協助完成。

至於南院問題，因南院BOT案解除，南院原20公頃土地變70公頃，還有職災、定位等問題要解決，還有展場空間要更豐富，所以他上任後每周都會去南院。

他表示，南院原有2棟建築物，其中一棟是行政中心，但該行政中心視野很好，純粹做行政中心有點浪費，為讓南院有更豐富展示內容，他將另覓辦公公間，未來不論北院擴建工作，南院將多一棟公共使用，包括餐廳、賣場等都可以移過來。

陳其南表示，北院整擴建工程難度比我們想像的高，主要是北院建築年代老舊，包括屋頂、空調機電及陳列空間不足等問題，都須要克服。故宮是於1925年在北京成立，將於2025年為成立一百年，將進入另一個世紀，所以新故宮計畫非常迫切，期盼新故宮來臨，新故宮將會增加一倍展示空間，迎接新世紀的來臨。

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他說，現故宮每天接待1萬多名民眾，人多時如菜市場，在每個方面，故宮都不像全球、前十名國際博物館參觀品質及水準，所以我們希望提早完成整擴建。

(中時電子報)

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