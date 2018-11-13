《全台最速報》文大宿舍案監察院糾正北市府 侯友宜怒批東廠

《全台最速報》文大宿舍案監察院糾正北市府 侯友宜怒批東廠

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎文大宿舍案監察院糾正北市府 侯友宜怒批東廠

文化大學宿舍案遭監察院糾正台北市政府，對此，國民黨新北市長候選人侯友宜13日表示，監察院在選舉前短短時間公布、時機非常敏感，怎麼會在這時間做這樣的動作，大家自己去判斷，侯也怒批，選前拿出來炒作就是「東廠」。

◎涉賄副議長返國現身議會 郭明賓將出面說明

嘉義市副議長郭明賓日前遭嘉義地檢署指涉入現金買票賄選，競選總部、住家等處所10日遭搜索，但當時郭明賓已出境到大陸，檢方還透過管道向他喊話，籲主動到案說明，郭明賓12日深夜返國，今早現身議會，面對記者詢問，表示待議會結束就會對外說明。

◎選情緊繃 柯P自稱史上最弱競選團隊

台北市長柯文哲連任之路現波瀾，近日數份民調都顯示，國民黨候選人丁守中與他的差距逐漸拉近至誤差範圍內。繼日前受訪時坦言自己無黨無派「沒陸軍」，柯今早又說，「選舉還是有技術，老實講我們團隊叫做『史上最弱團隊』！」直言自己靠個人魅力打選戰，鎂光燈都在單一候選人身上，要去扛超過50％的勝敗責任，「很吃力！」

◎桃園政見辯論 朱梅雪拿藻礁水要鄭文燦喝

桃園市選委會13日舉行電視政見發表會，朱梅雪、楊麗環、吳富彤及市長鄭文燦均準時抵達會場並拍完照，但國民黨市長候選人陳學聖卻在由主持人代抽後，直到關門前4分鐘才抵達，還抱怨「塞車」，直說若他當選市長，第一件要改善的事就是交通；抽到第5個發言順序的鄭文燦，卻意外走錯到3號陳學聖的位置，經旁人提醒才換位；過程中朱梅雪竟引用藻礁遭汙染附近的水，還拿給鄭文燦也要他喝。

(中時電子報)

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