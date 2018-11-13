MLB》大聯盟首轟太興奮 林子偉竟問朋友傻問題

紅襪隊林子偉。（鍾亞芳攝）

友善列印
中時電子報
/台北報導

旅美好手林子偉今天（13日）舉辦返台記者會，今年他所屬的紅襪隊不但取得破紀錄的單季108勝，且最終取得世界大賽冠軍，林子偉今年也擊出大聯盟生涯首轟，談到這發全壘打，他笑說，當晚興奮到睡不著，「我還問朋友該怎麼辦？」

訓練方式根本棒球界學霸！ 林子偉：JD值得2座銀棒獎

世界大賽苦戰7小時 林子偉笑：打到想睡覺

林子偉本季大聯盟37場出賽，65打數擊出16支安打包括1發全壘打、貢獻6打點，打擊率2成46。9月22日，林子偉在面對印地安人隊的比賽中，9局上對投手歐特洛（Dan Otero）擊出大聯盟生涯首轟。

比賽中林子偉就一直觀察投手習性，「他前2顆多是直球，我就猜第3顆有可能是變化球，有被我設定到。」林子偉說。

而林子偉擊到球的那一刻，還不敢確定是不是全壘打，只能一直往前跑，「我不知道球會不會過（全壘打牆），所以我就一直衝，一直默念『飛出去、飛出去』，看到球出去才知道是全壘打。」

大聯盟不少球員擊出生涯首轟後，都會被休息室的隊友故意「忽視」，不過林子偉笑說，隊友對他不錯，他一回到休息室，大家都很熱情地與他擊掌，「很開心。」

繼郭泓志、胡金龍之後，林子偉成為第3位在大聯盟開轟的台灣球員，他賽後收到不少親朋好友的簡訊道賀，「大家都傳簡訊來恭喜我，不過我太開心了，賽後的興奮感一直留在心裡，還問朋友，睡不著該怎麼辦？」

(中時電子報)

NBA》林書豪前隊友右腳踝嚴重扭… NBA》一眉哥雙20助威 鵜鶘破了暴…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。