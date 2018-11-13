MLB》大聯盟首轟太興奮 林子偉竟問朋友傻問題

2018年11月13日 12:00 中時電子報 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

旅美好手林子偉今天（13日）舉辦返台記者會，今年他所屬的紅襪隊不但取得破紀錄的單季108勝，且最終取得世界大賽冠軍，林子偉今年也擊出大聯盟生涯首轟，談到這發全壘打，他笑說，當晚興奮到睡不著，「我還問朋友該怎麼辦？」

林子偉本季大聯盟37場出賽，65打數擊出16支安打包括1發全壘打、貢獻6打點，打擊率2成46。9月22日，林子偉在面對印地安人隊的比賽中，9局上對投手歐特洛（Dan Otero）擊出大聯盟生涯首轟。

比賽中林子偉就一直觀察投手習性，「他前2顆多是直球，我就猜第3顆有可能是變化球，有被我設定到。」林子偉說。

而林子偉擊到球的那一刻，還不敢確定是不是全壘打，只能一直往前跑，「我不知道球會不會過（全壘打牆），所以我就一直衝，一直默念『飛出去、飛出去』，看到球出去才知道是全壘打。」

大聯盟不少球員擊出生涯首轟後，都會被休息室的隊友故意「忽視」，不過林子偉笑說，隊友對他不錯，他一回到休息室，大家都很熱情地與他擊掌，「很開心。」

繼郭泓志、胡金龍之後，林子偉成為第3位在大聯盟開轟的台灣球員，他賽後收到不少親朋好友的簡訊道賀，「大家都傳簡訊來恭喜我，不過我太開心了，賽後的興奮感一直留在心裡，還問朋友，睡不著該怎麼辦？」

(中時電子報)