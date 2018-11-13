高雄》陳其邁妻：高雄像被家暴棄子 民進黨撿回卻被嫌

2018年11月13日 12:18 中時 柯宗緯

民進黨高雄市長候選人陳其邁妻子吳虹（右）13日舉辦「守護孩子 相信高雄」影片發表會。（柯宗緯攝）

民進黨高雄市長候選人陳其邁妻子吳虹今（13）日舉辦「守護孩子 相信高雄」影片發表會，她比喻，高雄像被重工業家暴遺棄半世紀的孩子，被民進黨撿回來花了20年修復，把髒汙變漂亮，把貧窮變光鮮，準備要跑要跳，這時傷害過的人卻跑來嫌「又老又窮」，身為母親的她始終不會嫌棄，而是選擇相信高雄、守護高雄。

吳虹跨刀獻出拍片處女秀，首度擔綱女主角，5分58秒影片曝光。影片中，她搭乘輕軌沿途行經陳其邁打破港區高牆而開發的亞洲新灣區，溫情道出守護高雄的心情，細數228事件、美麗島事件到高雄氣爆，及孕育出第一個本土政黨，陳述高雄的美麗與哀愁。

她認為，台灣如果是母親，台北是老大，高雄是家裡老二，二房默默付出，資源卻被大房享盡，這是一個悲傷故事，直到民進黨當家才有人真正關心呵護。

她提到，高雄被51年傷害，用21年時間修復，氣色變好，皮膚變漂亮，樣子變年輕，準備要跑要跳，這時曾經傷害過他的人，卻又跑來嬉皮笑臉指責「又老又窮」，這是典型台北人對高雄的刻板印象。

吳虹說，日前在門診時碰到26歲年輕人直說「韓國瑜政見很漂亮」，她反問對方有沒有深思看懂箇中意涵，對方竟答「我是年輕人 我怎麼懂？」30歲以下的年輕人，或許無法體認高雄的歷史背景及無法判斷真偽，這支影片主要喚醒年輕人對資訊取捨，及對高雄價值、精神的守護。

(中時 )