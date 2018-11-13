台北沒故宫只剩吃喝、舊景點 業者：逼日本客去北京

圖為非假日時段，故宮仍有不少國外的觀光客慕名前來，並四處留影。（資料照片 季志翔攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

台北故宮擬閉關3年整修，將部份文物移至南院展出，此消息傳出引起震撼。故宮院長陳其南今(13)日改口表示，此事尚未定案。不過，觀光業者對此反彈甚大。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲說，當台北只有剩下吃喝、30年不變的景點時，還有什麼値得重遊的？故宮北院閉館，那不是逼日本客去北京嗎？

柯牧洲昨在臉書上貼文說，消費者想要去哪做的決定，非台灣業者可以主導。若是要設計目的地旅遊，得考慮能夠給旅客帶來什麼樣的價值？否則只是一廂情願。為什麼東南亞國家、韓國市場旅客一直不去中南部？就是因為沒有魅力！

柯牧洲指出，日本人來台旅遊多為3天2夜行程，4天3夜行程則占3成。若以時間來規畫行程，往往只有3成會搭高鐵去一個城市，譬如高雄市。

柯牧洲分析，日本人熱愛中華文化，熱衷文化體驗，當台北沒有故宮博物院，出錢的企業主、學校在選擇目的地旅遊時，異文化特色、預算、知性學習、安全、觀光魅力…都是出錢企業主或學校考量的因素。若台北只有剩下吃喝、30年不變的景點時，如何與其他國家競爭？

柯牧洲提醒，中國大陸與日本的關係快速回溫，若台北故宮關閉，日本客就有可能改去北京故宮，就不來台灣旅遊了。

(中時電子報)

文章來源：郭牧洲臉書

雙十一購物狂歡節　悄悄改變俄羅… 蕭邦全鑽Happy Sport陀飛輪鑽表 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。