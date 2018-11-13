台北沒故宫只剩吃喝、舊景點 業者：逼日本客去北京

2018年11月13日 12:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

台北故宮擬閉關3年整修，將部份文物移至南院展出，此消息傳出引起震撼。故宮院長陳其南今(13)日改口表示，此事尚未定案。不過，觀光業者對此反彈甚大。台灣觀光發展協會副理事長柯牧洲說，當台北只有剩下吃喝、30年不變的景點時，還有什麼値得重遊的？故宮北院閉館，那不是逼日本客去北京嗎？

柯牧洲昨在臉書上貼文說，消費者想要去哪做的決定，非台灣業者可以主導。若是要設計目的地旅遊，得考慮能夠給旅客帶來什麼樣的價值？否則只是一廂情願。為什麼東南亞國家、韓國市場旅客一直不去中南部？就是因為沒有魅力！

柯牧洲指出，日本人來台旅遊多為3天2夜行程，4天3夜行程則占3成。若以時間來規畫行程，往往只有3成會搭高鐵去一個城市，譬如高雄市。

柯牧洲分析，日本人熱愛中華文化，熱衷文化體驗，當台北沒有故宮博物院，出錢的企業主、學校在選擇目的地旅遊時，異文化特色、預算、知性學習、安全、觀光魅力…都是出錢企業主或學校考量的因素。若台北只有剩下吃喝、30年不變的景點時，如何與其他國家競爭？

柯牧洲提醒，中國大陸與日本的關係快速回溫，若台北故宮關閉，日本客就有可能改去北京故宮，就不來台灣旅遊了。

(中時電子報)