台南》高思博公布七星市政顧問團 李鴻源治水、朱立倫張善政拚經濟

國民黨台南市長候選人高思博今天上午公布重量級七星市政顧問團，李鴻源將擔任治水總顧問。（曹婷婷攝）

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選前11天，國民黨台南市長候選人高思博上午公布重量級七星市政顧問團，前內政部長李鴻源擔任治水總顧問、姐夫新北市長朱立倫、陳冲、張善政、朱雲鵬等人擔任財稅招商總顧問，一共22位專家擔任市政總顧問，李鴻源批民進黨最大問題是不專業、民粹，他舉例現正幫越南、大陸解決治水，唯獨台灣幫不上忙，「你們要讓好的人當選，我才有能力幫得上忙。」眾人一起喊出「思博新政 創富台南」。

高思博說，台南人追求改變的力量被喚醒，如果這次跟高雄一起翻轉成功，把民進黨推倒下台，全台灣就改變了，台灣就有機會走出新的局面。公布市政顧問團就是要追求改變，過去市長做的不好地方，如漲房屋稅就要取消，也需要建立新的市政模組。

李鴻源說，治水要對症下藥，慢慢訂出治水方略，逐步改善，台南一定有辦法擺脫淹水命運。治水不是花錢而已，而是要找到問題，高當選第一周，他就會南下，也會要求重新檢討區域計畫，讓台南更有系統遠離災害。

他說，治水防災千頭萬緒，政治最需要的是專業，民進黨最大問題是不專業、民粹，前瞻計畫就是這樣，台南現正推動輕軌、但這是最優先的嗎？要編多少錢來補那個洞？批民進黨心思沒有擺在正確的運作上，所以1124要讓高思博、韓國瑜當選。

東吳大學講座教授朱雲鵬送給高思博3支箭，要讓台南經濟翻轉，第一支箭是宣布台南為自由經貿園區，第二支箭是「貨出去廠回來」，第三支箭是到全世界做台南農產品特賣會，把台南農業翻轉過來。

(中時 )

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