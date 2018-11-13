笨賊偷車車主追逐 誤入死巷撞果樹遭警逮

2018年11月13日 12:11 中時 巫靜婷

張姓男子行竊停在路旁的白色小客車，與車主及警方高速追逐後，衝進果園死巷內撞擊果樹停下，當場遭巡邏警力依現行犯逮捕。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣卓蘭鎮11日近23時，於苗140線與馬連澳路口發生小貨車與小客車高速追逐事件。張姓男子行竊停在路旁的白色小客車，遭到林姓車主發現後，眼看形跡敗露趕緊將得手的小客車駛離，車主心急如焚趕緊開著小貨車追逐，張男衝進果園死巷撞果樹當場被巡邏警力逮捕。

56歲張姓男子籍設台中市，有竊盜、搶奪、強盜前科，11日晚間眼看四下無人，一時心起歹念行竊停在路旁的白色自小客車，林姓車主聽到狗吠聲覺得有異，立即出門查看發現張男正在發動他的車子，大聲喝斥，沒想到張男眼見事跡敗露，心虛地將得手的小客車高速駛離。

林姓車主見自家白色小客車被偷，趕緊開另輛小貨車追逐，小貨車車體左前方因追逐擦撞有部分毀損。（巫靜婷翻攝）

林姓車主見狀趕緊發動一旁的小貨車上前追逐，正巧於苗140線與馬連澳路口碰上巡邏警力正在執行勤務，員警看2車高速追逐察覺有異隨即加入攔查，追逐了2公里後，張男在車主與警方追擊夾殺之下，衝進果園死巷內撞擊果樹停車當場被逮。

遭竊的林姓車主表示，當時正準備睡覺，聽到狗一直叫覺得奇怪就出門查看，結果發現有人正在發動自己的車，趕緊大聲喝斥，沒想到小偷竟上車將車子開走高速逃逸，一時心急就發動了另輛自小貨車追車並趕快報警，正好路上碰到警察巡邏，才成功尋回失竊車輛。

卓蘭分駐所所長胡皓文表示，張男偷車當場依現行犯逮捕，事後對行竊自小客車也坦承不諱，全案依竊盜罪將張男移送苗栗地方檢察署偵辦。

大湖警分局分局長林鼎鈞呼籲，警方雖忙於選舉事務，但對於各項勤務仍持續強化，希望民眾發揮守望相助精神，發現可疑人、車共同打擊不法之徒，請立即與警方聯絡，共同打擊不法之徒。

(中時 )