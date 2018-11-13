台中》盧秀燕批交通、經濟差 林陣營斥抹黑騙票

國民黨台中市長候選人盧秀燕(中)上午到路口拜票，批台中市經濟、交通不好，並提出改善政見。(林欣儀攝)

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民進黨台中市長候選人林尚賢反擊林的說法是抹黑、騙選票。(林欣儀攝)

以最貼近選民的方式爭取認同，國民黨台中市長候選人盧秀燕13日上午到台灣大道、忠明南路口拜票，她指出，台中交通常在尖峰時段出現塞車情況，且人民薪資六都最低，希望改善民眾生活。民進黨候選人林佳龍陣營反批盧抹黑，是騙選票行為。

盧秀燕指出，台中市交通問題始終無法獲得改善，上下班時間塞車是市民切身之痛，未來若當選，將加速推動加速台74連接國道、市政路打通工程，配合雙10公車吃到飽計畫，盼紓解台中交通問題。

盧秀燕說，民進黨執政下，物價居高不下及荒唐的一例一休、鎖國政策等，都讓民眾面臨窘迫的經濟困難，現在面對民進黨候選人林佳龍龐大行政資源及巨量廣告曝光，她也無所畏懼，到路口拜票，是希望以貼近民意、靠近基層的方式，爭取更多認同。

此外，台中市選委會晚間將舉辦市長候選人政見發表會，卻遲未公布提問人選，盧秀燕強調，她不擔心，相信提問人一定會代表市民、針對大家的心聲公正發問，她也會就市民需求的角度回答。之前總部有發文請選委會以正式辯論會、交叉詰問方式辦辯論，並針對辯論形式公開討論，但未收到回覆。

林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，台中市每年人口增加約2萬人，且3年多來招商成績超過9千億元，失業率持續下降，今年上半年的失業率降至3.6％、是2年半來六都最低，人民薪資部分也在進步、進步幅度市六都第一。

林尚賢說，盧秀燕從選戰至今不斷以錯誤數字抹黑台中，選舉到了就說台74線、捷運綠線、鐵路高架都是她的政績，不齒這種騙票行徑。

針對13日晚間的政見辯論會，林尚賢說，林佳龍過去4年為市政建設而努力，將在晚間向市民報告他4年來的成績單與未來4年目標，爭取市民認同。

(中時 )

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