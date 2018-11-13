APG第三輪相互評鑑首週落幕 政院：持續爭取評鑑佳績

2018年11月13日 12:52 中時 張理國

行政院洗錢防制辦公室今日表示，亞太防制洗錢組織APG第三輪相互評鑑現地評鑑已於11月9日完成第一週評鑑作業。行政院洗錢防制辦公室表示，台灣在防制洗錢及打擊資恐，除有政府高層支持，並由公部門帶頭推動各項防制工作外，私部門更全力配合，以提高各部門遵法、監理及執法成效。本週各公私部門代表已使出全力展現台灣努力成果，希望獲得評鑑團認同，為台灣爭取評鑑佳績。

洗防辦表示，本週共邀集司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等37個以上相關權責機關，並邀請勤業眾信、資誠2家會計師事務所，及中國信託商業銀行、上海商銀、兆豐銀行及匯豐銀行等4家金融機構，另亦邀請銀行公會及中華民國金銀珠寶商業同業公會、台北市金銀珠寶商業同業公會3家公會等民間機構共同參與，總計已完成39場評鑑分組會議。

洗防辦指出，本週評鑑重點，主要針對我國在洗錢與資恐所作風險評估、各權責機關協調機制、國際互助合作方式、金融監理成效、防止法人遭濫用及實質受益權資訊取得、金融情報在洗錢及資恐的運用、洗錢犯罪及資恐起訴、犯罪所得沒收、防制恐怖分子及涉及大規模毀滅性武器擴散的個人與團體進行籌募及使用資金等全面深入了解，以期勾勒台灣在防制洗錢及打擊資恐的執行成果，同時並評估銀行業及銀樓業在防制洗錢及打擊資恐的防制措施所作的努力。

(中時 )