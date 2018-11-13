APG第三輪相互評鑑首週落幕 政院：持續爭取評鑑佳績

友善列印
中時

行政院洗錢防制辦公室今日表示，亞太防制洗錢組織APG第三輪相互評鑑現地評鑑已於11月9日完成第一週評鑑作業。行政院洗錢防制辦公室表示，台灣在防制洗錢及打擊資恐，除有政府高層支持，並由公部門帶頭推動各項防制工作外，私部門更全力配合，以提高各部門遵法、監理及執法成效。本週各公私部門代表已使出全力展現台灣努力成果，希望獲得評鑑團認同，為台灣爭取評鑑佳績。

洗防辦表示，本週共邀集司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等37個以上相關權責機關，並邀請勤業眾信、資誠2家會計師事務所，及中國信託商業銀行、上海商銀、兆豐銀行及匯豐銀行等4家金融機構，另亦邀請銀行公會及中華民國金銀珠寶商業同業公會、台北市金銀珠寶商業同業公會3家公會等民間機構共同參與，總計已完成39場評鑑分組會議。

洗防辦指出，本週評鑑重點，主要針對我國在洗錢與資恐所作風險評估、各權責機關協調機制、國際互助合作方式、金融監理成效、防止法人遭濫用及實質受益權資訊取得、金融情報在洗錢及資恐的運用、洗錢犯罪及資恐起訴、犯罪所得沒收、防制恐怖分子及涉及大規模毀滅性武器擴散的個人與團體進行籌募及使用資金等全面深入了解，以期勾勒台灣在防制洗錢及打擊資恐的執行成果，同時並評估銀行業及銀樓業在防制洗錢及打擊資恐的防制措施所作的努力。

(中時 )

台中》盧秀燕批交通、經濟差 林… 打臉陳其南？ 政院滅火台北故宮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。