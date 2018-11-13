陳其南改口：台北故宮朝不閉館整修

2018年11月13日 12:15 旺報 李怡芸

針對12日在立院備詢時，台北故宮院長陳其南指出台北故宮可能閉館整修，13日陳其南再次出面說明，表示在立院備詢時，立委只是針對某次的會議內容詢問並只能簡短回答，實則新故宮計畫中，台北故宮仍傾向是進行不閉館整修。

陳其南表示故宮整建事宜招致台灣各界關注，「超乎原先想像」，但他澄清：「閉館與否，昨日也明確回答還在評估，也沒有完全定案，正館的休館不是唯一選擇。」他表示內部會議不斷召開中，每次討論的內容也都不同，目前北院有好幾棟都要整建，也都需要進行仔細的協調與規畫「非故宮院長一個人憑其文化思維做最後決定」。

陳其南指出：「北院整擴建工程難度比想像高」建築年代老舊，建築結構問題，以及空調、屋頂、陳列空間不足的問題，都是接下來需要克服的。他並指出國立故宮博物院是於1925年在北京成立，2025成立百周年就快要到，新故宮計畫有其迫切性，希望完成的時間點能搭配故宮進入新世紀，以目前故宮每日接待1萬多入館者，但「人一多就像菜市場，不像故宮作為全球前10名博物館的品質與水準」，這是目前台北故宮急於解決的難題。

至於新故宮計畫的變動，南院部分由於BOT案解約，由原本的20公頃擴大為70公頃，相關的定位、展場空間規畫都要重新與行政院溝通，而北院的環評部分，由於核可面積還未達需環評標準而不需進行環評程序。

陳其南強調故宮北院的擴建工程勢在必行，但會朝向不閉館方向進行整、擴建，詳細執行計畫還有很多細節和可能性要評估比較，最後決定也要行政院批准。

(旺報 )