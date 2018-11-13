NBA》一眉哥雙20助威 鵜鶘破了暴龍主場不敗之身

2018年11月13日 12:14 中時電子報 黃邱倫

「一眉哥」安東尼戴維斯果然兇悍，今日在客場挑戰全聯盟戰績最佳的暴龍，繳出25分、20籃板，外加6助攻的恐怖雙20數據，帶領鵜鶘126比110拿下3連勝，同時也破了暴龍的主場不敗之身，7連勝止步。

安東尼戴維斯是本季例行賽MVP熱門人選，此役出賽近40分鐘，20投11中，不但抓下8個進攻籃板，而且還送出2阻攻，這是他本季第一次、生涯第5次雙20成績單。

暴龍本季不但獲得里歐納德加盟，原本的當家球星羅瑞，以及雙門神伊巴卡和瓦蘭丘納斯，鋒線則有強悍的西亞卡姆與阿努諾比，戰力相當驚人，而且西亞卡姆才剛獲得上周東區最佳球員殊榮，全隊士氣正處在巔峰狀態。

這場比賽開打後暴龍卻被鵜鶘一路壓著打，安東尼戴維斯更在攻防兩端有著出色表現，不僅搧了里歐納德火鍋，就連在與伊巴卡衝搶籃板時還占盡上風。

在一眉哥的禁區牽制下，鵜鶘第三節哈勒戴與摩爾聯手將領先優勢擴大至雙位數，最終以16分之差輕鬆帶走勝利。

鵜鶘除了安東尼戴維斯外，摩爾貢獻30分，哈勒戴挹注29分、14助攻，蘭道爾17分、12籃板，團隊投籃命中率54.5%。

暴龍6人得分上雙，得分點雖然比鵜鶘來得多，但籃板與助攻不如對方，投籃命中率更是比對手低了14.3%，不輸也難。西亞卡姆22分，里歐納德20分、6籃板，伊巴卡19分、14籃板，阿努諾比17分，范維利特與戴隆萊特各10分。

(中時電子報)